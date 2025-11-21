Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, το Πανεπιστήμιο Αθηνών κυκλοφορεί με το «Βήμα της Κυριακής» το πέμπτο φύλλο της εφημερίδας του υπό τον τίτλο «Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εφημερίδα της Επιστήμης, της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού».

Στο 5ο φύλλο, στο πρωτοσέλιδο, ως κεντρικό θέμα, φιλοξενείται συνέντευξη του Γιάννη Στουρνάρα, Κεντρικού Τραπεζίτη και Ομότιμου Καθηγητή του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Ωριμάσαμε από την κρίση». Χώρα, κοινωνία, θεσμοί.

Ο κ. Στουρνάρας μιλά στον Καθηγητή Χρηματοοικονομικής και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος, Δημήτρη Καινούργιο.

Τι λέει για την κρίση στην ΕΕ: «Ενδεικτικοί κίνδυνοι από την περίπτωση της Γαλλίας είναι οι εξελίξεις να επηρεάσουν το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό περιβάλλον και η πολιτική αβεβαιότητα να επιβραδύνει κρίσιμες ευρωπαϊκές μεταρρυθμίσεις».

Ιστορική στιγμή: Η Ελλάδα στην Κύπρο! Με 4 Σχολές και 8 Τμήματα το παράρτημα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Ελλάδα στην Κύπρο! Με 4 Σχολές και 8 Τμήματα το παράρτημα του Πανεπιστημίου Αθηνών Διεθνείς σχέσεις: Οι κινήσεις στη σκακιέρα της νέας παγκόσμιας τάξης

Οι κινήσεις στη σκακιέρα της νέας παγκόσμιας τάξης Ανοσοθεραπεία: Η επανάσταση της ιατρικής και η διέγερση του ανοσοποιητικού μας συστήματος

Η επανάσταση της ιατρικής και η διέγερση του ανοσοποιητικού μας συστήματος Μήνες από το παρελθόν: Εθνική αισιοδοξία από τους έλληνες φοιτητές του 1963

Η συρρίκνωση της αγροτικής γης

Με την έκδοση της πανεπιστημιακής εφημερίδας του, που κυκλοφορεί ως ένθετο με το «Βήμα της Κυριακής», το πρώτο και μεγαλύτερο πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας φέρνει στην καθημερινή συζήτηση κάθε πολίτη την επιστήμη, την παιδεία, την έρευνα αλλά και τους προβληματισμούς των νέων επιστημόνων.

Με το έντυπο αυτό το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανοίγει αλλά και ερευνά, εξηγεί αλλά και παρουσιάζει υπεύθυνα όλα εκείνα τα επιστημονικά θέματα που ανακύπτουν στον κοινωνικό και πολιτικό διάλογο αλλά και εκείνα που οι επιστήμονές του θέλουν να φέρουν στους αναγνώστες του, ή εκείνα που η διεθνής επιστημονική επικαιρότητα φέρνει στη χώρα.

Η εφημερίδα «Πανεπιστήμιο Αθηνών» αποτελεί ένα βήμα για την επιστήμη, τον πολιτισμό, τη γνώση και την παιδεία.