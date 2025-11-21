Η Ελλάδα διανύει μια περίοδο έντονου ψηφιακού μετασχηματισμού, έχει καταφέρει να αναρριχηθεί στους ευρωπαϊκούς δείκτες, εκσυγχρονίζοντας κρίσιμους τομείς του δημοσίου και της ιδιωτικής οικονομίας και βελτιώνοντας σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Οι διαδικασίες ψηφιοποίησης δεν είναι πλέον ένας μελλοντικός στόχος, αλλά η τρέχουσα πραγματικότητα.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, αυτή η μετάβαση ενέχει μερικές αρκετά σύνθετες προκλήσεις, αφού πρόκειται για μία διαδικασία που απαιτεί συνεχή εξέλιξη, προσαρμογή, διατήρηση των τεχνολογιών και των εφαρμογών up to date. Συγκεκριμένα, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργεί άμεσα την ανάγκη για μεγαλύτερη ασφάλεια των δεδομένων και των συστημάτων, ενώ απαιτεί διαρκή εκσυγχρονισμό των υποδομών στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Cloud Computing και του Big Data.

Τα καλά νέα είναι πως σε αυτό το δυναμικό, μεταβαλλόμενο περιβάλλον, υπάρχουν εταιρείες με βαθιά τεχνογνωσία, οι οποίες καλούνται να λειτουργήσουν ως πυλώνες υποστήριξης για την εθνική οικονομία. Εδώ ακριβώς, με το motto «we live in tomorrow», βρίσκεται η Active, ένας κορυφαίος όμιλος τεχνολογίας, που για πάνω από 30 χρόνια φέρνει το αύριο στο σήμερα, στηρίζοντας έμπρακτα τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας.

Ένα success story 30 ετών στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού

Ο Όμιλος Active δεν αποτελεί απλώς έναν πάροχο τεχνολογικών λύσεων, αλλά ένα success story που μετρά πάνω από τρεις δεκαετίες επιτυχημένης πορείας στην αγορά. Έχει καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους ICT Solution Providers στην Ελλάδα, με δυνατότητα να καλύπτει τις πιο σύνθετες τεχνολογικές ανάγκες μεγάλων οργανισμών. Η τεχνογνωσία της Active απλώνεται σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, όπως η εκπαίδευση, η υγεία, το λιανικό εμπόριο και ο ξενοδοχειακός κλάδος, υποστηρίζοντας την ψηφιακή μετάβαση τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Η εντυπωσιακή ανάπτυξη του Ομίλου επιβεβαιώνεται και από τα οικονομικά του μεγέθη, καθώς ο κύκλος εργασιών αγγίζει τα 70 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η ισχυρή παρουσία ενισχύεται από ένα δίκτυο πολύχρονων στρατηγικών συνεργασιών με ηγετικές εταιρίες του παγκόσμιου IT / ICT οικοσυστήματος, όπως οι Lenovo, Dell, HPE, IBM, Microsoft, Fortinet, Cisco, Huawei, Checkpoint, Kyocera, Docuware και Epson. Παράλληλα, διαθέτει ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο με 1400 πελάτες, στους οποίους περιλαμβάνονται κορυφαίες επιχειρήσεις και κρίσιμοι κρατικοί φορείς.

Αναγνωρίζοντας πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι απλά ένας στόχος αλλά μια διαρκής πορεία, ο Όμιλος Active υλοποιεί ένα επενδυτικό πλάνο 25 εκατομμυρίων ευρώ, διευρύνοντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει, μέσω των θυγατρικών του. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύει τον ρόλο του ως βασικού μοχλού για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της χώρας. Ταυτόχρονα, η παρουσία του σε πάνω από 100 πόλεις και η ομάδα Active που περιλαμβάνει περισσότερους από 180 εξειδικευμένους επαγγελματίες, διασφαλίζουν την αποτελεσματική υλοποίηση ακόμη και των πιο απαιτητικών έργων.

Ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο κορυφαίων τεχνολογικών λύσεων

Η δύναμη και η ευρύτητα των υπηρεσιών του Ομίλου Active πηγάζει από την οργανωτική του δομή, η οποία αποτελείται από τέσσερις εξειδικευμένες εταιρείες, την Active Computer Systems S.A., την KCR Printing S.A., την SRC Statistics & Informatics, και την Ylem 3D Technologies S.A.. Μέσα από τη συνέργεια και την τεχνογνωσία τους, ο Όμιλος προσφέρει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων λύσεων, καλύπτοντας κάθε πτυχή του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι πολύπλευρο και εστιάζει στην πλήρη ψηφιακή υποστήριξη των οργανισμών. Αυτό περιλαμβάνει τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση απαιτητικών έργων data center και δικτυακών υποδομών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, ο Όμιλος αναπτύσσει καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις Cloud Computing, ενώ προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης εξοπλισμού και υποστήριξης των υποδομών, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παροχή αυτοματοποιημένων διαδικασιών διαχείρισης και παρακολούθησης των data centers, μία κρίσιμη λειτουργία για τη διαρκή διαθεσιμότητα των συστημάτων.

Επιπλέον, ο Όμιλος Active είναι ένας ολοκληρωμένος πάροχος ICT υπηρεσιών για την ανάπτυξη, υλοποίηση και συντήρηση τεχνολογικών λύσεων. Αυτό περιλαμβάνει την ασφάλεια συστημάτων (Cybersecurity), τη διαχείριση δεδομένων και την ανάπτυξη λογισμικού. Μάλιστα, παρακολουθώντας τις παγκόσμιες τάσεις, η Active έχει επενδύσει στην ανάπτυξη λύσεων Έξυπνων & Βιώσιμων Πόλεων (Smart Cities), προσφέροντας συστήματα, όπως αυτά της έξυπνης στάθμευσης, αλλά και ψηφιακές υπηρεσίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα των λύσεων της Active αντικατοπτρίζεται στο ισχυρό πελατολόγιό της, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 1.400 κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ο Όμιλος έχει συνεργαστεί με μεγάλους, εμβληματικούς οργανισμούς της χώρας όπως ο ΑΒ Βασιλόπουλος, η Metlen, η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και κρίσιμα Υπουργεία όπως το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Παιδείας, αποδεικνύοντας τον κεντρικό του ρόλο στην εθνική ψηφιακή στρατηγική.

Σε μια εποχή όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός εξελίσσεται αδιάκοπα, ο Όμιλος Active παραμένει ένας σταθερός πυλώνας ψηφιακής προόδου της χώρας Θέτοντας στο επίκεντρο την καινοτομία και την τεχνολογική υπεροχή, ο Όμιλος επενδύει συστηματικά σε λύσεις που αναβαθμίζουν την εμπειρία των οργανισμών και των επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη λειτουργική τους αποτελεσματικότητα. Με στρατηγικό σχεδιασμό, αξιοπιστία και διαρκή προσαρμογή στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής που διανύουμε, η Active συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον της τεχνολογίας στην Ελλάδα – φέρνοντας το αύριο στο σήμερα.