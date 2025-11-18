Για δεύτερη ημέρα καταθέτει στη δίκη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, ο οποίος υπήρξε από τους πρωταγωνιστές στην ανάδειξη του θέματος, καταγγέλλοντας ότι ήταν θύμα παρακολούθησης.

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και σήμερα στα κομβικά πρόσωπα που διαδραμάτισαν ρόλο στις υποκλοπές και υποστήριξε ότι η υπόθεση δεν διερευνήθηκε σε βάθος.

Απάντησε επίσης σε σειρά ερωτήσεων που υπέβαλε ο δικηγόρος του, Ζαχαρίας Κεσσές, σχετικά με το εύρος των ερευνών που διενεργήθηκαν, τονίζοντας πως αν το πολιτικό σύστημα είχε σταθεί στο ύψος του, οι υπεύθυνοι θα είχαν δικαστεί για τις παράνομες πράξεις τους.

«Πολιτικά πρόσωπα δεν εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να ριχτεί φως στην υπόθεση»

Ειδικότερα, ο δημοσιογράφος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Από το καλοκαίρι του 2023, η Αρχή απέστειλε σε 93 παραλήπτες, εκ των οποίων 87 είναι φυσικά πρόσωπα, που είχαν παρακολουθηθεί. Δυστυχώς πάρα πολύ λίγοι κατέφυγαν στη δικαιοσύνη. Μία μεγάλη κατηγορία που είναι πολιτικά πρόσωπα δεν εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να ριχτεί φως στην υπόθεση, κάποιοι το έκαναν από συμφέρον, κάποιοι από φόβο. Ο κ. Βορίδης επικαλέστηκε ότι γινόταν προανάκριση και κρύφτηκε πίσω από αυτό, υπήρχε και ο Άδωνις Γεωργιάδης που είπε δεν «με νοιάζει». Αν το πολιτικό σύστημα είχε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ήδη οι υπεύθυνοι θα αντιμετώπιζαν τις ευθύνες τους για αυτές τις καταισχυντικές πράξεις».

Η κατάθεση του Θανάση Κουκάκη θα συνεχιστεί στις 26 Νοεμβρίου με ερωτήσεις της υπεράσπισης.