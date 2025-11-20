Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία, η έκκληση του νέου αρχηγού του στρατού, στρατηγού Φαμπιέν Μαντόν προς τους δημάρχους και τους τοπικούς άρχοντες της χώρας, να ξεκινήσουν να προετοιμάζουν τους πολίτες για έναν πιθανό πόλεμο με τη Ρωσία, όπου είναι πιθανόν να «χάσουν την ζωή τους τα παιδιά τους».

Ο Μαντόν έκανε αυτή την έκκληση κατά την διάρκεια ομιλίας του σε συνάντηση των επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης της Γαλλίας στο Παρίσι, υποστηρίζοντας πως «πρέπει να προετοιμάσετε τους πολίτες σας ότι ίσως χρειαστεί να αποδεχτούν την οδύνη για να προστατεύσουν την ταυτότητα μας. Έχουμε όλη την γνώση, όλη την οικονομική και δημογραφική ισχύ για να αποτρέψουμε το καθεστώς της Μόσχας. Αν η Γαλλία δεν είναι έτοιμη να αποδεχτεί ότι θα χάσει τα παιδιά της, ότι θα υποφέρει οικονομικά επειδή οι προτεραιότητες θα δοθούν στην αμυντική παραγωγή, τότε διατρέχουμε κίνδυνο».

Αντιδράσεις για τις «πολεμοκάπηλες» δηλώσεις Μαντόν

Όπως ήταν αναμενόμενο οι δηλώσεις Μαντόν, έφεραν αντιδράσεις από τα κόμματα. Ο ηγέτης της Αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, δήλωσε «απόλυτα αντίθετος» με τον Μαντόν σε ανάρτησή του στο X και υποστήριξε ότι δεν είναι δουλειά του Μαντόν «να προβλέπει θυσίες ως αποτέλεσμα των διπλωματικών μας αποτυχιών».

Στο πλευρό του Μελανσόν, απέναντι στον Μαντόν τάχθηκε και ο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος, Φαμπιέν Ρουσέλ, ο οποίος κατηγόρησε τον στρατηγό για «πολεμοκαπηλία».

Αντίστοιχα ο Σεμπαστιέν Σενύ, βουλευτής του ακροδεξιού Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν, ανέφερε την Τετάρτη σε συνέντευξή του ότι ο Μαντόν «δεν έχει καμία νομιμοποίηση» να κάνει τέτοιες δηλώσεις και ότι ανησυχεί πως αυτό αντανακλά τον τρόπο σκέψης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μαντόν, αντικατέστησε φέτος τον στρατηγό Τιερί Μπουρκάρ ως αρχηγός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων και είχε ήδη κάνει γνωστές τις εκτιμήσεις του για το τι μέλλει γενέσθαι με την Ρωσία, όταν κατά πρώτη του ακρόαση στο κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα, υποστήριξε ότι ο γαλλικός στρατός θα πρέπει να είναι έτοιμος «σε τρία ή τέσσερα χρόνια» για έναν «σοκ» όσον αφορά στο θέμα της Μόσχας.