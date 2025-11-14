Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 0 22χρονος, που κατάπιε αμάσητο ένα μπέργκερ στα πλαίσια challenge στο Κορωπί. Οι γιατροί στο «Γεννηματάς» δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του καθώς ο νεαρός έμεινε τρία λεπτά χωρίς οξυγόνο με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές βλάβες σε ζωτικά όργανα.

Μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA η Ματίνα Παγώνη έκανε γνωστό ότι ο πατέρας του 22χρονου δεν θέλει οι φίλοι του γιου του να κατηγορηθούν για όσα έγιναν.

«Δεν θέλει το γεγονός αυτό να βγει προς τα έξω και να γίνεται όλη αυτή η συζήτηση από τα ΜΜΕ. Δεν θέλει τα παιδιά που ήταν στην παρέα να κατηγορηθούν. Έκαναν ό,τι έπρεπε και βοήθησαν. Με εξουσιοδότησε να σας το μεταφέρω, δεν θέλει η οικογένεια αυτό που γίνεται. Όταν κατεβάσεις αμάσητο φαγητό φράσουν οι αεραγωγοί. Η οικογένεια γνωρίζει ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα» είπε η Ματίνα Παγώνη.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο αν υπάρχουν ευθύνες για το περιστατικό. «Θα μιλήσουμε με τα παιδιά» είπε.