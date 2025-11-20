Το νέο πλαίσιο Στο Σπίτι του Πολιτισμού στο Ρέθυμνο πραγματοποιείται η συνέντευξη Τύπου του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με αντικείμενο τις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής.

«Αυτό που διαπίστωσα και εδώ στην Κρήτη από τα μηνύματα που παίρνουμε από όλη τη χώρα, με αφορμή τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα, είναι πως η κοινωνία είναι πιο ώριμη από ό,τι πιστεύουν ορισμένοι. Η κοινωνία ξέρει καλά ότι τα όπλα δεν είναι ούτε παιχνίδι, ούτε δύναμη, ούτε σύμβολο υπεροχής και ανδρισμού», ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση.

Ο υπουργός ανακοίνωσε την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στην Κρήτη, με 150 αστυνομικούς, εκ των οποίων οι 100 θα υπηρετούν στην νέα Υπηρεσία Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και θα προστεθούν στους 22 αστυνομικούς της υπηρεσίας που βρίσκονται ήδη στο νησί. Ο κ. Χρυσοχοΐδης επανέλαβε ότι θα γίνουν καθοριστικές αλλαγές σε επιχειρησιακό επίπεδο στην Κρητη και ανακοίνωση την ίδρυση Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς

Επιπρόσθετα, ανακοίνωσε την ίδρυση τμήματος Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων (ζωοκλοπή, αγροζημίες, κ.ά) ώστε να παραπέμπονται στο Οργανωμένο Έγκλημα

Αυστηροποίηση των ποινών για μπαλωθιές, ευθύνη και των καταστηματαρχών

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στις αλλαγές της νομοθεσίας για την οπλοκατοχή και τις μπαλοθιές. Όπως ανέφερε μέχρι τώρα οι άσκοποι πυροβολισμοί και η άσκοπη χρήση εκρηκτικών υλών τιμωρούνταν με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών η πρώτη και έξι μηνών και πρόστιμο έως 200.000 ευρώ η δεύτερη. Τώρα, προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών για άσκοπους πυροβολισμούς και πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 ευρώ.

Μια νέα διάταξη που φέρνει μια σημαντική αλλαγή είναι η ευθύνη καταστηματάρχη που επιτρέπει τις μπαλοθιές ή του διοργανωτή εκδήλωσης στην οποία πέφτουν άσκοποι πυροβολισμοί. Αν δεν το καταγγείλει προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται σφράγιση καταστήματος και σε υποτροπή αφαίρεση άδειας.

Για τα όπλα σε γάμους βαφτίσεις, κηδείες και κοινωνικές εκδηλώσεις σημείωσε ότι ως και σήμερα αποτελεί κακούργημα η οπλοκατοχή και οπλοφορία πυροβόλου όπλου σε δημόσιους χώρους με προβλεπόμενη ποινή κάθειρξης ως 8 έτη.

«Παραδώστε τα όπλα σας»

Ο κ.Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε την εντατικοποίηση των μηχανισμών επιτήρησης κι ελέγχου στα σημεία εισόδου της χώρας για τον εντοπισμό της διακίνησης των πυροβόλων όπλων, με έμφαση στα λιμάνια. Επίσης στο «μικροσκόπιο» της ΕΛ.ΑΣ. μπαίνουν οι σκοπευτικές άδειες με την αυστηροποίηση των κριτηρίων για τη χορήγησή τους, καθώς και η θέσπισης δικλείδων ασφαλείας στη διάθεση πυρομαχικών προς αποτροπή διαρροών σε εγκληματικά δίκτυα.

«Μένει ατιμώρητος για το αδίκημα της παράνομης οπλοκατοχής, όποιος παραδώσει τον οπλισμό του εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου» – ανακοίνωσε ο Υπουργός τονίζοντας ότι θα απαλλαχθούν από τις βαριές ποινές που θα αντιμετωπίζουν, ενόψει και των επιχειρήσεων που γίνονται και θα εξακολουθήσουν να γίνουν.

Ολοκληρώνοντας την συνέντευξη ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε: «Καλώ όλους όσους έχουν όπλα να τα παραδώσουν εκούσια γιατί οι έλεγχοι θα είναι εκτεταμένοι και πι ποινές αυστηρές»