Με πωλήσεις πάνω από 280 εκατ. ευρώ και με τέσσερα brand names στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ – σύμφωνα με τα στοιχεία του 2024 – θα βρεθεί η Α. & Χ. Υφαντής ΑΒΕΕ, μετά από την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Π. Γ. Νίκας ΑΒΕΕ.

Αποσπώντας πλέον ηγεμονική θέση στον κλάδο της αλλαντοβιομηχανίας, η οικογένεια Υφαντή, όπως είναι φυσικό, θα επανασχεδιάσει και την παρουσία της στην αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη ο όμιλος Υφαντή διαθέτει δύο αλλαντοβιομηχανίες και αντίστοιχα brands. Πρόκειται για τη σειρά αλλαντικών Υφαντής, καθώς και για το brand name «Θράκης Γεύσεις» που ανήκει στην εταιρεία –θυγατρική του ομίλου– Luncheon Meat Eβρου AE.

Η ακριτική βιομηχανία, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, εμφανίζει πολύ ισχυρή ανάπτυξη – οι πωλήσεις της στη διάρκεια του 2023 ήταν περίπου 83 εκατ. ευρώ από 71 εκατ. ευρώ το 2022. Πρόκειται για δύο διακριτά brands στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ που διαθέτουν ισχυρή καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Οι θυγατρικές της Υφαντής στο εξωτερικό

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο όμιλος Υφαντή διαθέτει επίσης και πέντε θυγατρικές εταιρείες σε ισάριθμες χώρες – τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Κύπρο, τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες – στοιχείο που, αν μη τι άλλο, τονίζει και τον εξαγωγικό του προσανατολισμό. Και μετά από την εξαγορά θα διαθέτει πλέον τα brands «Υφαντής», «Θράκης Γεύσεις», «Νίκας» και «Εδεσμα».

Αναφορικά με το τελευταίο brand, επισημαίνεται ότι το 2022 την ομώνυμη αλλαντοβιομηχανία την εξαγόρασε η Νίκας ΑΒΕΕ, εν συνεχεία πούλησε τους εργοστασιακούς χώρους και μετέφερε την παραγωγή στο εργοστάσιο του Αγίου Στεφάνου. Ωστόσο όμως διατήρησε την παραγωγή της ομώνυμης σειράς των αλλαντικών.

Το χρυσό asset του εργοστασίου της Νίκας

Βασικό πλεονέκτημα στην προκειμένη περίπτωση για την εξαγορά της Νίκας είναι το μέγεθος και οι δυνατότητες του εργοστασίου που διαθέτει στον Άγιο Στέφανο.

Και τούτο διότι η εταιρεία βρίσκεται σε δυναμική φάση ανάπτυξης.

Και ενώ στην προκειμένη περίπτωση η Υφαντής ΑΒΕΕ αποκτά ένα – ταλαιπωρημένο σε σχέση με το παρελθόν – αλλά ωστόσο δυναμικό brand name και πολύ αξιόλογες παραγωγκές εγκαταστάσεις, από την άλλη πλευρά ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος «ξεφορτώνεται» μία ζημιογόνο δραστηριότητα – την οποία φυσικά δεν «έτρεχε» ο ίδιος και δεν την ήξερε όπως η οικογένεια Υφαντής – προκειμένου να να ενισχύσει τις άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα επενδυτικά του πλάνα, κυρίως στην σοκολατοβιομηχανία ΙΟΝ. Πρόκειται επί της ουσίας για μία συμφωνία win – win.

Το γεύμα Υφαντή – Θεοδωρόπουλου

Υπενθυμίζεται ότι οι συζητήσεις για την εξαγορά άρχισαν να γίνονται γνωστές – κατά τον ίδιο – από ένα γεύμα σε δημόσιο χώρο που είχε με τον κ. Υφαντή.

Ωστόσο ο κ. Θεοδωρόπουλος στη διάρκεια των περίπου δύο τελευταίων μηνών δεν έκρυβε την χαρά του στο φιλικό του περιβάλλον από την στιγμή που οι δύο άνδρες έδωσαν τα χέρια…

Υφαντής: Από το ξεκίνημα στο Μοσχάτο μέχρι το Λονδίνο και τις ΗΠΑ

Το 1980 τα αδέλφια Υφαντή άνοιξαν το πρώτο εργοστάσιο στο Μοσχάτο, το οποίο παρασκεύαζε και πουλούσε αλλαντικά. Δημιούργησαν προϊόντα, τα οποία αγαπηθήκαν από τους καταναλωτές και γρήγορα απέκτησαν φήμη σε όλη την Ελλάδα.

Το 1992, πραγματοποιήθηκε η μεταφορά από το Μοσχάτο στις σημερινές ιδιωτικές εγκαταστάσεις της Υφαντής, έκτασης 15.000 τ.μ. και 300 ατόμων μόνιμο προσωπικό, στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής. Ο όμιλος απασχολεί συνολικά 1000 άτομα.

Όμως, τα δύο αδέλφια, ανήσυχα πνεύματα, δεν επαναπαύθηκαν στην αρχική τους επιτυχία.

Το 1996 ιδρύθηκε η εταιρία ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΥΣΕΙΣ με την επωνυμία “LUNCHEON MEAT ΕΒΡΟΥ Α.Ε.” με σκοπό την παραγωγή προϊόντων με βάση το κρέας και έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) Αλεξανδρούπολης.

Στο τέλος του 1998 αγοράστηκε από τη βιομηχανία τροφίμων ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ και άρχισε η παραγωγή αλλαντικών.

Το 1998 υπήρξε σταθμός για την πορεία της εταιρείας, καθώς έκανε άλλο ένα μεγάλο άνοιγμα αυτή τη φορά ξεφεύγοντας από τα ελληνικά σύνορα. Ίδρυσε την ΥΦΑΝΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ξεκινώντας με την παραγωγή περιορισμένου αριθμού προϊόντων με βάση το κρέας. Σήμερα η εταιρία αποτελείται από ένα εργοστάσιο στο Βουκουρέστι 3,500 τμ. , απασχολεί 120 άτομα προσωπικό και έχει παραγωγή 10 τόνων ημερησίως σε ιδιόκτητη έκταση. Καθώς και από τέσσερα κέντρα διανομής (Timisoara, Oradea, Cluj, Craiova).

Το 2008, η εταιρία Υφαντής, συνεχίζοντας την διεθνή ανάπτυξή της, ίδρυσε την Υφαντής Βουλγαρίας με σκοπό την εισαγωγή και τη διανομή προϊόντων Υφαντής στην τοπική αγορά καθώς και άλλων προϊόντων ειδικά διαμορφωμένων ώστε να ανταποκρίνονται στις διατροφικές συνήθειες και γεύσεις των καταναλωτών της συγκεκριμένης περιοχής.

Η επιτυχία που είχαν οι προαναφερόμενες κινήσεις στα Βαλκάνια, οδήγησε στην απόφαση της ίδρυσης της εταιρείας Ifantis Cyprus το 2012.

Το 2013, ένα χρόνο αργότερα από την ίδρυσης της εταιρείας Ifantis Cyprus, ο όμιλος Υφαντής εξαγόρασε την «ΡΟΗ Α.Ε.» μία ιστορική εταιρεία παραγωγής ελαιολάδου.

Το 2016 συνεχίζεται η εξωστρεφής στρατηγική της Υφαντής με την ίδρυση της Ifantis France στο Παρίσι, για να ακολουθήσει το 2018 η δημιουργία της Esti Foods LLC στις ΗΠΑ.

Στα τέλη του 2019 η θυγατρική Ifantis France SAS , ίδρυσε την εταιρεία La Maison Ifantis με έδρα τη Γαλλία και εντός της περασμένης χρονιάς η Α. & Χ. Υφαντής ίδρυσε την εταιρεία Esti Foods UK με έδρα το Λονδίνο.

Το άνοιγμα της οικογένειας Υφαντή στα τουριστικά

Εδώ και αρκετές δεκαετίες η οικογένεια Υφαντή, που κυριαρχεί στην αγορά των αλλαντικών, ασχολείται και με τον τουριστικό κλάδο, ενώ από το 2004 έχει μπει δυναμικά και στα ξενοδοχεία πόλης, με το Fresh Hotel επί των οδών Σοφοκλέους και Αθηνάς, στο κέντρο της Αθήνας, να είναι το πρώτο της εγχείρημα.

Το 2023 το Fresh Hotel, με επικεφαλής την Άντα Υφαντή, ανανεώθηκε και επεκτάθηκε καθώς ενώθηκε με το παλιό διατηρητέο ξενοδοχείο Πίνδαρος. Δια χειρός της διάσημης Ιταλίδας αρχιτέκτονος και interior designer Paola Navone, πλέον το ξενοδοχείο εκτείνεται σε δύο ξεχωριστούς αρχιτεκτονικούς χώρους, με τη διώροφη επέκταση να φέρνει μια αίσθηση μοντερνισμού στον νεοκλασικισμό.

Η επένδυση για την ανακατασκευή του διατηρητέου έφτασε τα 2,3 εκατ. ευρώ, με τη συνολική δυναμικότητα του ανανεωμένου ξενοδοχείου να ανέρχεται σε 150 δωμάτια, 257 κλινών.

Ας σημειωθεί ότι το 2022 η εταιρεία Αθηναϊκές Διακοπές Α.Ε. της οικογένειας Υφαντή που «τρέχει» την ξενοδοχειακή μονάδα στο κέντρο της Αθήνας όπως και δύο ξενοδοχεία στη Σάμο, αγόρασε οικόπεδο στην Αυλίδα Χαλκίδας, ώστε να χρησιμοποιηθεί σαν φάρμα για την τροφοδότηση του εστιατορίου του Fresh Hotel με φρέσκα προϊόντα. Εφαρμόζοντας την πολιτική «Farm to table» η εταιρεία έχει ως στόχο να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τους πελάτες της και να αναβαθμίσει την ποιότητα των προσφερόμενων γευμάτων.

Στην οικογένεια Υφαντή ανήκουν, επίσης, τα πολυτελή ξενοδοχεία «Υ» και «SEY» στην Κηφισιά.

Πηγή: ot.gr