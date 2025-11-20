Σε τροχιά δυναμικών εξελίξεων εισέρχεται ο κλάδος της γαλακτοκομίας, καθώς η «Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε.» ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ιστορικής Δωδώνης.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας στρατηγικής πορείας που φιλοδοξεί να συνδυάσει την παράδοση της ηπειρωτικής γαλακτοπαραγωγής με στοχευμένες επενδύσεις και διεθνή επέκταση.

Στόχος της Ελληνικά Γαλακτοκομεία η διατήρηση της ποιότητας

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, ο βασικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος παραμένει η διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών των προϊόντων Δωδώνη – μιας μάρκας στενά συνδεδεμένης με την ποιότητα και την ηπειρωτική παράδοση.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκονται η ενδυνάμωση της παραγωγικής δραστηριότητας και η ενίσχυση των εξαγωγών, μέσα από επενδύσεις που θα αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό της εταιρείας.

Στήριξη στην ύπαιθρο και την κτηνοτροφία της Ηπείρου

Η νέα εταιρική σελίδα συνοδεύεται και από μια σαφή δέσμευση: την ουσιαστική στήριξη των τοπικών παραγωγών, της ηπειρωτικής υπαίθρου και της κτηνοτροφίας.

Οι δύο πλευρές προσβλέπουν σε μια ανάπτυξη που θα στηρίζεται στους ανθρώπους της περιοχής και θα διατηρεί ζωντανή την ιστορική σχέση της Δωδώνης με τους παραγωγούς της.

Διεθνής προσανατολισμός με σεβασμό στην παράδοση

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Ελληνικά Γαλακτοκομεία χαράσσει νέους ορίζοντες, επενδύοντας στο ποιοτικό χαρτοφυλάκιο της Δωδώνης και στη διεύρυνση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές.

Η εταιρεία τονίζει ότι η νέα στρατηγική θα αναπτυχθεί με απόλυτο σεβασμό στην παράδοση, την ιστορία και τους ανθρώπους που στήριξαν τη Δωδώνη όλα αυτά τα χρόνια.

