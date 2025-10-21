Σε συμφωνία για την απόκτηση του 75% της Coca-Cola Beverages Africa από την The Coca-Cola Company (TCCC), κατέληξε η Coca-Cola HBC, έναντι συνολικού τιμήματος 2,6 δισ. δολαρίων. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η εξαγορά χρηματοδοτείται μέσω νέας, δανειακής, χρηματοδοτικής διευκόλυνσης-γέφυρας, που θα καλύψει το χρηματικό αντάλλαγμα και τις μετοχές της Coca-Cola HBC, οι οποίες θα εκδοθούν προς την GFI.

Επιπλέον, η Coca-Cola HBC και η TCCC συμφώνησαν να συνάψουν συμφωνία δικαιώματος προαίρεσης, η οποία θα επιτρέπει, είτε στην Coca-Cola HBC να αγοράσει, είτε στην TCCC να πωλήσει το υπόλοιπο 25% του μετοχικού κεφαλαίου της CCBA, που θα εξακολουθεί να κατέχει η TCCC, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

«Αυτό το ορόσημο σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για την Coca-Cola HBC και συνεχίζει την παράδοσή μας στην ανάπτυξη και τη συνεργασία σε ολόκληρη την Αφρική. Για δεκαετίες, έχουμε επενδύσει, για να αξιοποιήσουμε τις εξαιρετικές δυνατότητες της Αφρικής», σχολίασε ο Αναστάσης Γ. Δαυίδ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Coca-Cola HBC, και πρόσθεσε: «Ανυπομονούμε να επιταχύνουμε αυτή τη θετική πορεία με την CCBA, προκειμένου να προσφέρουμε διαρκή αξία στους μετόχους μας και να έχουμε θετικό αντίκτυπο στις κοινότητες που εξυπηρετούμε. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω την The Coca-Cola Company και την οικογένεια Gutsche για τη συνεχιζόμενη συνεργασία και εμπιστοσύνη τους.»

Η στρατηγική πίσω από την εξαγορά

Επεκτείνει ουσιαστικά την υπάρχουσα παρουσία της Coca-Cola HBC στην Αφρική, φέρνοντας κοντά δύο κορυφαίους εμφιαλωτές στην ήπειρο. Η CCBA θα προσθέσει 14 αφρικανικές αγορές, επιπλέον των δραστηριοτήτων της Coca-Cola HBC στη Νιγηρία, από το 1951 και στην Αίγυπτο, από το 2022. Μετά την ολοκλήρωση, η Coca-Cola HBC θα αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα του συνολικού όγκου πωλήσεων του συστήματος Coca-Cola της Αφρικής και θα καλύπτει πάνω από το 50% του πληθυσμού της ηπείρου, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Coca-Cola HBC στην Αφρική – έναν βασικό μοχλό μελλοντικής ανάπτυξης. Η εξαγορά θα οδηγήσει σε pro forma όγκους πωλήσεων, το 2024, για τη συνδυασμένη ομάδα των 4 δισεκατομμυρίων μονάδων κιβωτίων, έσοδα 14,1 δισεκατομμυρίων ευρώ και κέρδη, προ φόρων και τόκων (EBIT), 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Προωθεί την περαιτέρω διαφοροποίηση του γεωγραφικού αποτυπώματος της Coca-Cola HBC, με αυξημένη έκθεση σε αγορές υψηλής ανάπτυξης. Οι αγορές της CCBA έχουν συναρπαστικά δημογραφικά στοιχεία και μακροοικονομικές προοπτικές, συμπεριλαμβανομένων των αυξανόμενων πληθυσμών και οικονομιών. Με πάνω από το 60% του πληθυσμού στις αγορές της CCBA, να είναι κάτω των 30 ετών, αυτές οι αγορές προσφέρουν σημαντικό δυναμικό για προσέλκυση καταναλωτών και αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης.

Η συμφωνία είναι συνεπής με τους πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης της Coca-Cola HBC και το όραμα να είναι ο κορυφαίος συνεργάτης ποτών 24/7. Η CCBA είναι κορυφαίος παίκτης στην κατηγορία των μη αλκοολούχων έτοιμων προς κατανάλωση (NARTD), σε όλες τις βασικές αγορές της, με ένα επιτυχημένο χαρτοφυλάκιο, με πάνω από 40 παγκόσμιες και τοπικές μάρκες. Η CCBA έχει ισχυρό ιστορικό απόδοσης και έχει βαθιά δέσμευση να επενδύει στο ταλέντο, στη βιωσιμότητα και στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Σαφής είναι η ευκαιρία να αξιοποιήσει την εμπειρία της Coca-Cola HBC στις αναδυόμενες αγορές, για να απελευθερώσει περαιτέρω ανάπτυξη. Η Coca-Cola HBC έχει αποδεδειγμένο ιστορικό λειτουργίας στην Αφρική, με μακροχρόνια παρουσία στη Νιγηρία και την επιτυχημένη ενσωμάτωση της Αιγύπτου, η οποία προσθέτει στη σημαντική εμπειρία της CCBA στην ήπειρο. Η εξαγορά δημιουργεί μια πλατφόρμα για την Coca-Cola HBC, για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την ανάπτυξη των κορυφαίων εξατομικευμένων δυνατοτήτων της και την περαιτέρω επένδυση στην CCBA, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Ενισχύει περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία της Coca-Cola HBC με την The Coca-Cola Company. Η TCCC και η Coca-Cola HBC είναι μακροχρόνιοι συνεργάτες και η εξαγορά αντικατοπτρίζει ένα κοινό όραμα για τη συνέχιση της δημιουργίας αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μακροπρόθεσμα.

