Με τις καταθέσεις των Γιώργου Ξυλούρη και του Ανδρέα Στρατάκη συνεδριάζει σήμερα η εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά σε βάθος την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο επονομαζόμενος ως «Φραπές» έχει απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας καθώς πρωταγωνιστεί σε αρκετούς διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Η αναφορά «Φραπέ» σε Τυχεροπούλου

Ο ίδιος δεν αποκλείεται να διαψεύσει τα όσα έχει υποστηρίξει στη δική της κατάθεση η Παρασκευή Τυχεροπούλου. Σημειώνεται ότι έχει καταγραφεί από τον «κοριό» να αναφέρεται σε εκείνη και να λέει στον συνομιλητή του πως αν την είχε σκοτώσει θα ήταν έξω με 50 χιλιάρικα σε δικηγόρους. Στιχομυθία που είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση στην εξεταστική και μάλιστα η ίδια η κ. Τυχεροπούλου είχε εκφράσει φόβους για την ασφάλεια της.

2,5 εκ ευρώ και 8 πολυτελή αυτοκίνητα

Ο κ. Ξυλούρης, ελέγχεται για «μαύρη τρύπα» στο Πόθεν Έσχες και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς φέρεται να διαθέτει αδικαιολόγητα κεφάλαια και καταθέσεις ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, όπως και οκτώ πολυτελή αυτοκίνητα. Θα κληθεί να απαντήσει για τις συνεχείς επισκέψεις του στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την πίεση που ασκούσε για τις υποθέσεις του, όπως και για τις επιδοτήσεις που φέρεται να εισέπραξε.

Σιωπή η πιθανή στάση των μαρτύρων

Ο δεύτερος μάρτυρας, Ανδρέας Στρατάκης ή αλλιώς «Χασάπης» έχει αρνηθεί κάθε εμπλοκή του σε υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων ενώ διατηρούσε στενούς δεσμούς με τη «γαλάζια» παράταξη, όπως και ο κ. Ξυλούρης.

Πάντως, δεν αποκλείεται οι δύο μάρτυρες να επικαλεστούν τυχόν ποινικές διώξεις σε βάρος τους προκειμένου να μην απαντήσουν στις ερωτήσεις των βουλευτών.

Αυτό που θεωρείται βέβαιο είναι ότι μετά τη χθεσινή μέρα έντασης ανάμεσα στα μέλη της εξεταστικής και ειδικότερα ανάμεσα στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη και το ΠαΣοΚ, η ατμόσφαιρα θα είναι και σήμερα τεταμένη.