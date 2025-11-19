Για σχεδόν 10 μήνες φέτος, κάθε επιθυμία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αποτελούσε «διαταγή» για τα μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματός. Σχεδόν κανένας δεν είχε τολμήσει να του πει «όχι». Αυτό, μέχρι χθες.

Την Τρίτη οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων τόλμησαν να αντιταχθούν στις οδηγίες του αμερικανού προέδρου, σε ένα ζήτημα που τον έχει εξοργίσει, όπως το περιγράφουν τα αμερικανικά μέσα – το σκάνδαλο Τζέφρι Έπσταϊν. Και μάλιστα, με πρωτοφανή ενότητα και ταχύτητα.

Πρώτα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία (427-1) ένα διακομματικό νομοσχέδιο που απαιτούσε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αποχαρακτηρίσει έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση του καταδικασμένου σεξουαλικού παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν (“Epstein Files Transparency Act”).

Λίγες ώρες αργότερα, πριν καν το νομοσχέδιο φτάσει στη Γερουσία, εγκρίθηκε με ομόφωνη συναίνεση και στάλθηκε αυτόματα στο γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ – και κάπως έτσι η πολυετής εκστρατεία για την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν έχει φτάσει στο τελικό της στάδιο.

Η ρεπουμπλικανική «ανταρσία»

Την περασμένη Δευτέρα, ο αμερικανός πρόεδρος είχε δεσμευτεί πως θα υπέγραφε τη νομοθεσία σε περίπτωση που έφτανε στο γραφείο του.

Επί μήνες ο Τραμπ και οι συνεργάτες του στο Λευκό Οίκο προσπαθούσαν να πείσουν τους Ρεπουμπλικάνους του Κογκρέσου να αποσυρθούν από την υπόθεση. Ο ίδιος όμως, το βράδυ της Κυριακής μεταστράφηκε πλήρως, καλώντας τη Βουλή των Αντιπροσώπων να εγκρίνει την δημοσιοποίηση των επίμαχων αρχείων – καθώς είχε γίνει πλέον σαφές ότι θα έχανε όταν η ψηφοφορία ερχόταν στη Βουλή.

Αυτό δεν σηματοδοτεί μόνο μια στιγμή προσωπικής απογοήτευσης για τον Τραμπ, αλλά σύμφωνα με την Washington Post καταδεικνύει και την ανησυχία ορισμένων Ρεπουμπλικανών σχετικά με την πορεία του Κόμματος.

Συγκεκριμένα, όλον αυτόν τον καιρό, οι Ρεπουμπλικάνοι της αμερικανικής βουλής φαίνεται πως φοβούνταν την προοπτική της εν λόγω ψηφοφορίας, καθώς θα είχαν να «διαλέξουν» ανάμεσα στην λαϊκή πίεση μια ένθερμης βάσης που απαιτούσε από εκείνους να υποστηρίξουν την δημοσιοποίηση των αρχείων και σε έναν εκδικητικό πρόεδρο που απαιτούσε το αντίθετο.

Τελικά, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους —και καθώς αρκετοί προετοιμάζονται ήδη για μια εποχή μετά τον Τραμπ, ο οποίος δεν μπορεί συνταγματικά να διεκδικήσει τρίτη θητεία— φάνηκε ότι υπερίσχυσε το ένστικτο της πολιτικής επιβίωσης.

Σε αυτό ενδεχομένως συνέβαλε και το γεγονός πως τις τελευταίες εβδομάδες η βάση του κόμματος έχει βρεθεί διχασμένη σχετικά με μια σειρά από ζητήματα, όπως η σχέση των ΗΠΑ με το Ισραήλ, ο αντισημιτισμός στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, η επέκταση των αδειών μετανάστευσης σε κινέζους φοιτητές και αγρότες, και το αν ο Τραμπ έχει επικεντρωθεί υπερβολικά σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής εις βάρος της αμερικανικής οικονομίας και της αντιμετώπισης άλλων εσωτερικών ζητημάτων.

«Υποχώρηση Τραμπ στο αναπόφευκτο»

Με βάση όλα αυτά λοιπόν, το αμερικανικό δίκτυο NBC εξηγεί πως η μεταστροφή του Τραμπ ήταν «μια υποχώρηση στο αναπόφευκτο» που ήρθε αφότου είχε πια καταστεί σαφές ότι πολλοί Ρεπουμπλικάνοι σχεδίαζαν να υποστηρίξουν το νομοσχέδιο, επιφυλακτικοί μήπως φανούν ότι βοηθούν στην συγκάλυψη ενός σεξουαλικού παραβάτη – με ό,τι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει για το πολιτικό τους μέλλον.

Τι γίνεται από εδώ και πέρα

Το νομοσχέδιο απαιτεί από τον γενικό εισαγγελέα να δημοσιεύσει «όλα τα μη διαβαθμισμένα αρχεία, έγγραφα, επικοινωνίες και ερευνητικό υλικό» που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τη συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ, αρχεία καταγραφής πτήσεων ή ταξιδιών, ονόματα ατόμων και οργανισμών που συνδέονται με τον Έπσταϊν και εσωτερικά email, σημειώσεις και άλλες προσωπικές επικοινωνίες.

Αυτά τα αρχεία θα πρέπει να δημοσιευτούν «το αργότερο 30 ημέρες» μετά την ψήφιση του νόμου.

Η νομοθεσία επιτρέπει στον γενικό εισαγγελέα να απομακρύνει ή να αποκρύψει πληροφορίες που ταυτοποιούν θύματα ή που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ενεργές ομοσπονδιακές έρευνες.

Το σημείο αυτό έχει σημασία, αφού αρχικά η προστασία των θυμάτων ήταν το βασικό επιχείρημα που κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι χρησιμοποιούσαν μέχρι χθες για να αντιταχθούν στο νομοσχέδιο, παρ’ όλο που προβλέπεται από τον νόμο. Ωστόσο, το επιχείρημα αυτό κάμφθηκε οριστικά όταν πριν από την ψηφοφορία τα θύματα του Έπσταϊν συγκεντρώθηκαν έξω από το Καπιτώλιο προκειμένου να στηρίξουν την έγκριση.

Όσον αφορά τις ενεργές έρευνες, ενδεχομένως να αποτελέσουν πράγματι εμπόδιο στη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων, αφού ο Τραμπ κάλεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης την Παρασκευή να ορίσει εισαγγελείς για να ερευνήσουν τις σχέσεις μεταξύ του Έπσταϊν και αρκετών επιφανών Δημοκρατικών, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον.

Ενδεικτικά, η Ρεπουμπλικανή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, μέλος του Κογκρέσου και εξέχουσα προσωπικότητα στο κίνημα MAGA, η οποία τον τελευταίο καιρό βρίσκεται σε δημόσια διαμάχη με τον Τραμπ για τα αρχεία Έπσταϊν, μιλώντας στο CNN εξήγησε πως ενδεχομένως ο αμερικανός πρόεδρος να χρησιμοποιεί τις ως άνω έρευνες για να καθυστερήσει τις διαδικασίες – ενδεχόμενο που και άλλοι Ρεπουμπλικάνοι θεωρούν πιθανό. «Δεν έχω ιδέα τι υπάρχει στα αρχεία. Αλλά αυτό είναι που ρωτούν όλοι – γιατί να το πολεμά κανείς τόσο σκληρά;».