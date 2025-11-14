Στην επίθεση περνά για την υπόθεση Έπσταϊν, περνά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς φέρεται να ζήτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει τους φερόμενους δεσμούς του Τζέφρι Έπσταϊν με την JPMorgan και με αρκετές εξέχουσες προσωπικότητες των Δημοκρατικών, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον. Το αίτημα έρχεται έπειτα από τη δημοσιοποίηση χιλιάδων εγγράφων και προσωπικών emails του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, τα οποία εγείρουν νέα ερωτήματα σχετικά για τη σχέση του με τον Τραμπ.

Πέραν του Κλίντον, ο οποίος είχε στενές σχέσεις με τον Έπσταϊν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Τραμπ ζήτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει τον πρώην υπουργό Οικονομικών Λάρι Σάμερς και τον Ριντ Χόφμαν, τον ιδρυτή του LinkedIn και εξέχοντα δωρητή των Δημοκρατικών.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό. Η JPMorgan, απάντησε μέσω email και ανέφερε πως: «Λυπούμαστε για οποιαδήποτε σχέση είχαμε με τον άνθρωπο αυτόν, αλλά δεν τον βοηθήσαμε να διαπράξει τις φρικτές πράξεις του. Τερματίσαμε τη σχέση μας μαζί του χρόνια πριν από τη σύλληψή του για κατηγορίες σχετικά με εμπόριο ανθρώπων».

Πονοκέφαλος για τον πρόεδρο η παλιά σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο Τραμπ και ο Έπσταϊν ήταν φίλοι τη δεκαετία του 1990 και του 2000, αλλά ο Τραμπ υποστηρίζει ότι σταμάτησε να έχει οποιαδήποτε σχέση μαζί του ήδη πριν από την καταδίκη του το 2008 και τις ντροπιαστικές αποκαλύψεις που ακολούθησαν. Παρ’ όλα αυτά, τα στοιχεία που προκύπτουν από τις δημοσιεύσεις εγγράφων για τη σχέση τους, έχουν αποδειχθεί πονοκέφαλος κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Σημειώνεται πως για τα ονόματα που ο Τραμπ ζήτησε έρευνα, δεν έχουν προκύψει μέχρι στιγμής αξιόπιστες αποδείξεις ότι εμπλέκονται στο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών, ακόμα και ανήλικων κοριτσιών που «έτρεχε» για χρόνια ο Έπσταϊν. Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι ο Κλίντον ταξίδεψε με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Έπσταϊν αρκετές φορές πριν από την καταδίκη του το 2008, ενώ ο Χόφμαν και ο Σάμερς συναναστρέφονταν επίσης μαζί του. Και οι τρεις άνδρες έχουν εκφράσει μεταμέλεια για τη σχέση που είχαν μαζί του.

Ο Τραμπ ζητάει συχνά έρευνες από το υπουργείο Δικαιοσύνης

Η κίνηση πάντως του Τραμπ, να ζητήσει έρευνα από το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν είναι ακριβώς κεραυνός εν αιθρία, δεδομένου του γεγονότος ότι το τελευταίο διάστημα ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται όλο και συχνότερα να σπάει την παράδοση η προεδρία να τηρεί απόσταση που διασφαλίζει την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία της Δικαιοσύνης, ζητώντας την δίωξη πολιτικών του αντιπάλων.

Συνεχίζει να πιέζει τους Ρεπουμπλικάνους

Μάλιστα ο Τραμπ είχε στην ουσία προειδοποιήσει με τον τρόπο του για την κίνηση του αυτή, με σχετική ανάρτηση νωρίτερα στο Truth Social, στην οποία ανέφερε πως οι Δημοκρατικοί βουλευτές κάνουν «ό,τι μπορούν με την φθίνουσα δύναμή τους για να προωθήσουν ξανά την απάτη Έπσταϊν» και τους κατηγόρησε πως παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε 50.000 σελίδες εγγράφων, αυτοί προσπαθούν να «αποσπάσουν την προσοχή» από τις «κακές πολιτικές και τις ήττες» τους, «ιδίως από το ρεζίλι του shutdown, όπου το κόμμα τους βρίσκεται σε πλήρη αποδιοργάνωση και δεν έχει ιδέα τι να κάνει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκ νέου προσπάθησε να ασκήσει πίεση προς τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές να μην ψηφίσουν για να βγουν όλα τα αρχεία του Έπσταϊν στην δημοσιότητα, υποστηρίζοντας στην συνέχεια της ανάρτησης του πως: «Μερικοί αδύναμοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πέσει στα χέρια τους επειδή είναι μαλθακοί και ανόητοι. Ο Έπσταϊν ήταν Δημοκρατικός, και είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών, όχι πρόβλημα των Ρεπουμπλικανών! Ρωτήστε τον Μπιλ Κλίντον, τον Ριντ Χόφμαν και τον Λάρι Σάμερς για τον Έπσταϊν — αυτοί ξέρουν τα πάντα γι’ αυτόν, μην χάνετε τον χρόνο σας με τον Τραμπ. Έχω μια χώρα να διοικήσω!».