Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι τάσσεται υπέρ της ιδέας οι ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων να ψηφίσουν να δοθούν στη δημοσιότητα τα αρχεία για τον Τζέφρι Επσταϊν, πλούσιο χρηματομεσίτη και διαβόητο σεξουαλικό αρπακτικό — παρότι μέχρι τώρα εναντιωνόταν.

«Οι ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή πρέπει να ψηφίσουν να δημοσιοποιηθεί ο φάκελος του Επσταϊν, επειδή δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε κι επειδή είναι καιρός να αφήσουμε πίσω μας αυτή την απάτη των δημοκρατικών», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα εξετάσει εντός της εβδομάδας πρόταση νόμου που θα υποχρεώσει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα όλο το υλικό που διαθέτει για την υπόθεση Επσταϊν.

Η «σχέση τους με τον Επσταϊν»

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη δημοσιοποιήσει δεκάδες χιλιάδες σελίδες για τον Επσταϊν και αφορούν διάφορους δημοκρατικούς» και τη «σχέση τους με τον Επσταϊν», συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας τα ονόματα «Μπιλ Κλίντον, Ριντ Χόφμαν, Λάρι Σάμερς κ.λπ.».

Ο ίδιος έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες πως προσπαθεί να αποκρύψει διαστάσεις της υπόθεσης που τον αφορούν προσωπικά — κάτι που διαψεύδει.

Η στάση του δίχασε το ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, συνήθως απόλυτα πιστό σ’ αυτόν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε αποστάσεις όταν δεν καταφέρθηκε με σφοδρότητα εναντίον μέχρι πρότινος αφοσιωμένων συμμάχων του στο κίνημα MAGA, όπως ιδίως η βουλεύτρια Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν. Το σαββατοκύριακο απέσυρε την υποστήριξή του στην υποψηφιότητά της ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

«Ορισμένα ‘μέλη’ του ρεπουμπλικανικού κόμματος ‘χρησιμοποιούνται’» και «δεν μπορούμε να αφήσουμε να γίνεται αυτό», πέταξε ο πρόεδρος.

Η αρμόδια επιτροπή της Βουλής «μπορεί να έχει όλα όσα δικαιούται από νομική άποψη, δεν με νοιάζει!», πρόσθεσε, πληκτρολογώντας την τελευταία πρόταση με κεφαλαία, όπως συνηθίζει για έμφαση.