Συνέντευξη εφ’όλης της ύλης έδωσε στο «The 2Night Show» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που δυσκολεύτηκε να μην μιλάει στον πληθυντικό στον Γιάννης Αντετοκούνμπο.

«Όλο αυτό που έχει γίνει είναι κάτι που δεν το περίμενα» είπε με ταπεινότητα ο Greek Freak, που άνοιξε την καρδιά του και μίλησε τόσο για την παιδική του ηλικία και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, όσο και για τη γνωριμία του με τη γυναίκα του και την πίστη του στον Θεό!

«Θέλω να σας πω, κύριε Γρηγόρη, ότι είμαι μεγάλος fan. Έβλεπα το «Πολύ τη Κυριακή με τη μητέρα μου και τα αδέρφια μου. Πηγαίναμε να πουλήσουμε πράγματα σε χωριά και ο πατέρας μου ήθελε να γυρίσουμε γρήγορα για να δούμε την εκπομπή», είπε ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θέλει να δίνει συνεντεύξεις, αλλά δεν φοβάται μήπως θεωρηθεί σνομπ. «Καταλαβαίνουν τι παιδί είμαι. Προσπαθώ όταν έχω ελεύθερο χρόνο να τον περνάω με τα παιδιά μου γιατί ταξιδεύω πολύ μέσα στη σεζόν και δεν είμαι πολύ παρών στη ζωή τους».

Νωρίτερα είχε αναφέρει στην αγάπη για την οικογένειά του. «Έχω βάλει προτεραιότητα στη ζωή μου την οικογένειά μου και το μπάσκετ. Η οικογένεια είναι πάντα πρώτη για μένα. Έχω μεγάλη πίστη στον θεό, πάντα είχα. Η μητέρα μου κάθε μέρα με παίρνει τηλέφωνο, προσεύχεται και μετά το κλείνει».

Ο Αντετοκούνμπο κυκλοφορεί χωρίς ασφάλεια. ««Δεν έχω ασφάλεια μαζί μου. Αρχίζω τώρα και το σκέφτομαι, μου το λέει η γυναίκα μου. Πολλές φορές ζητάω να με σεβαστούν, κάποιοι το καταλαβαίνουν, κάποιοι ίσως παρεξηγούνται. Έχει τα κακά, έχει και τα ωραία αυτό. Από χθες μέχρι σήμερα έχει έρθει κόσμος και με αγκαλιάζει, αυτό δεν μπορείς να το αγοράσεις. Μία κυρία μου είπε είμαι τόσο ευγνώμων, μου είπε “μπορώ να σου δώσω μια αγκαλιά”. Δε θέλω να νιώθει η γυναίκα μου και τα παιδιά μου ότι δεν έχουν μια στιγμή ηρεμίας μαζί μου, αλλά αυτό είναι υπέροχο».

Η γνωριμία με τη σύζυγό του

Στη συνέχεια αναφέρθηκε με αγάπη στη γνωριμία και τη σχέση του με τη γυναίκα του, Μαράια, τη χυλόπιτα που του είχε ρίξει και τη σκέψη του για πέμπτο παιδί!

«Τη γνώρισα τη γυναίκα μου στο Λας Βέγκας, δούλευε στο NBA. Πέρασε από μπροστά μου και είπα τη φαντάζομαι ως γυναίκα μου, μου θύμισε τη μητέρα μου, είχε μια αύρα και θετική ενέργεια. Της μίλησα, είμαι ντροπαλός, έστειλα έναν φίλο μου και μου έριξε χυλόπιτα το 2015 και μετά το 2016 ξαναπροσπάθησα. Είμαι καλό παιδί, της είπα, θα μείνουμε φίλοι».

Και συνέχισε: «Μετά από έναν χρόνο μου έστειλε μήνυμα, μιλήσαμε. Τη συμπάθησε η μητέρα μου, ήρθε σε ένα ταξίδι. Τη συμπάθησε ο πατέρας μου, με ρωτούσε αν είναι φίλη ή μητέρα. Η Μαράια ήταν η πρώτη κοπέλα που έφερα και την παντρεύτηκα. Αν η μητέρα μου είχε πει ότι δε μου αρέσει, θα είχαν ανοίξει την πόρτα και θα έλεγα… σε παρακαλώ. Τώρα όχι, αποκλείεται, είναι η γυναίκα της ζωής μου, μου έχει δώσει τα παιδιά μου. Αν μας έχει καλά ο Θεός μπορεί να πάμε για πέμπτο. Δε μιλάει ελληνικά η γυναίκα μου. Ξεκίνησε το 2017 αλλά της φάνηκαν δύσκολα, είχε φύγει και η καθηγήτριά της και σταμάτησε. Τα παιδιά μου πάνε σε ελληνικό σχολείο».

«Αν δεν ήταν η Μαράια δε θα ήμουν αυτός που ήμουν σήμερα. Με μεγάλωσε η μητέρα μου και ο πατέρας μου πάρα πολύ καλά, αλλά με τη δόξα και τα χρήματα και τη φήμη, είσαι μικρό παιδί, μπορεί να μπερδευτείς. Τη γνώρισα στην καλύτερη στιγμή της ζωής μου, δεν της αρέσουν τα φώτα της δημοσιότητας, της αρέσει να είμαστε μαζί ως οικογένεια και με κάνει να την ερωτεύομαι ακόμα παραπάνω».

«Δεν θέλω να μείνω στην Αμερική, θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα»

Ο Greek Freak θέλει να τελειώσει την καριέρα του στην Ελλάδα. «Είμαι 30 χρονών, μέχρι τα 36-38 μπορώ να παίξω στο NBA. Θα ήθελα να κλείσω σε ελληνική ομάδα την καριέρα μου. Δε θέλω να ζήσω στην Αμερική, θα γυρίσω πίσω. Θα μπορούσα να κλείσω την καριέρα μου εδώ, είτε λέγεται Φιλαθλητικός, είτε Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, δε λέω τις ομάδες τώρα. Θα μπορούσα σίγουρα» είπε.

«Σπανούλης και Διαμαντίδης από τους καλύτερους όλων των εποχών»

Σχολιάζοντας μεγάλους παίκτες μίλησε για τον Βασίλη Σπανούλη και τον Δημήτρη Διαμαντίδη και απάντησε στο αν θα σκεφτόταν ποτέ να γίνει προπονητής.

«Πρέπει να σ’αρέσει η προπονητική για να ακολουθήσεις αυτό μετά. Μπορεί να έχουν το χάρισμα να διαβάζουν το παιχνίδι, υπάρχουν παίκτες που είναι καλοί μπασκετμπολίστες αλλά δεν το διαβάζουν» είπε και πρόσθεσε:

«Σπανούλης και Διαμαντίδης είναι από τους καλύτερους όλων των εποχών, ο δεύτερος μπορεί να είχε το χάρισμα αλλά αποφάσισε να μείνει με την οικογένειά του. Και εγώ αν λείπω 20 χρόνια, έχω χάσει γενέθλια, σημαντικές στιγμές, μπορεί να είμαι καλός προπονητής και να αποφασίσω ότι δε θέλω να το κάνω για αυτό. Ο κόουτς Βασίλης ήταν πάρα πολύ καλός στο μπάσκετ και διάλεξε να γίνει προπονητής, ο Παπαλουκάς θα μπορούσε να γίνει επίσης, του αρέσει να μιλάει πολύ».

«Ήμουν εκνευρισμένος με τη συμπεριφορά κάποιων»

Μιλώντας για τον ρατσισμό που έχει κατά καιρούς δεχτεί παραδέχτηκε ότι η συμπεριφορά κάποιων του προκαλούσε εκνευρισμό.

«Υπήρχαν στιγμές που ήμουν λίγο εκνευρισμένος με τη συμπεριφορά κάποιον, δεν καταλάβαινα γιατί μου συμπεριφέρονταν έτσι. Τους δίνω τόσα πολλά, μιλάω όσο μπορώ καλύτερα για τη χώρα και μου είπε ένας άνθρωπος “δεν μπορείς να συγκεντρωθείς στο 1% των ανθρώπων που έχουν πρόβλημα μαζί σου”. Και προσπαθώ να συγκεντρωθώ σε αυτό το κομμάτι, δεν αρέσω σε όλους, σίγουρα δε χαίρονται για την επιτυχία μου, αλλά υπάρχει τόσος πολύς κόσμος που χαίρεται και στέκομαι σε αυτό» ανέφερε.