Ζημιές και εγκλωβισμούς έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που «σαρώνει» την Ήπειρο. Μάλιστα, σύμφωνα με το meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το μεγαλύτερο ύψος βροχής που καταγράφηκε σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, μέχρι τις 17:00, ήταν στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, φτάνοντας έως 139 χιλιοστά βροχής.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 17:00 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν 2202 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 4353 πάνω από τη θάλασσα, οι οποίες εντοπίζονται σε περιοχές της Ηπείρου και το Ιόνιο Πέλαγος. Σημειώνεται δε, ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Τα έντονα φαινόμενα έχουν προκαλέσει αυξημένο όγκο νερού σε ποτάμια και ρέματα, ενώ οι ισχυρές βροχές δημιουργούν προβλήματα και στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές της περιοχής.

Η Πολιτική Προστασία και οι Δήμοι βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, προχωρώντας σε παροχές βοήθειας όπου χρειάζεται και παρακολουθώντας την κατάσταση για τυχόν κατολισθήσεις ή πλημμυρικά φαινόμενα.

Τα ποτάμια της Ηπείρου φουσκώνουν μετά από ένα 24ωρο συνεχούς και σχεδόν αδιάκοπης βροχής, ειδικά σε όλη την ορεινή ζώνη. Σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής από τα νερά των ποταμών, όμως απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή σε όλο το οδικό δίκτυο.

Ακόμη και στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων η προσοχή πρέπει να είναι τεταμένη καθώς κατά διαστήματα οι δρόμοι μετατρέπονται σε ποτάμια. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να διατηρηθούν και τις επόμενες ώρες δείχνοντας ότι έχουμε εισέλθει για τα καλά στον χειμώνα με ένα μάλιστα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, όπως αναφέρουν πληροφορίες από το epiruspost.gr.

«Τάση για διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων»

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, με νέα κύματα βροχής και καταιγίδες πιθανόν να πλήξουν κυρίως τα ορεινά και τα βόρεια τμήματα της Ηπείρου.

Συστάσεις για τους πολίτες:

Αποφυγή περιττών μετακινήσεων, ειδικά σε ορεινές και ευαίσθητες περιοχές.

Προσοχή σε δρόμους που πλημμυρίζουν ή παρουσιάζουν κατολισθήσεις.

Τήρηση των οδηγιών των Αρχών και της Πολιτικής Προστασίας.

Ο μετεωρολόγος, Σάκης Αρναούτογλου, προειδοποιεί με ανάρτησή του στο Facebook για μία τάση, όπου θα ακολουθήσουν κι άλλα τέτοια κύματα κακοκαιρίας. «Τα πρόσφατα επεισόδια και κυρίως το σημερινό ήταν μόνο το πρώτο μιας σειράς. Η σαφής όμως τάση για διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων πάνω σε ήδη κορεσμένα εδάφη καθιστά κατά την ταπεινή μου άποψη σκόπιμο να εξεταστεί η ενεργοποίηση των επιπέδων αυξημένης επαγρύπνησης 4662/2020 και 5075/2023 όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα πολιτικής προστασίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Γιατί Ήπειρος, βορειοδυτικό Ιόνιο κατά τόπους η δυτική Μακεδονία και πιθανώς η υπόλοιπη δυτική Ελλάδα χρειάζονται λόγω των έντονων βροχοπτώσεων αυξημένη επαγρύπνηση τώρα!», ξεκινάει να γράφει αρχικά καλώντας τους πολίτες των περιοχών αυτών να είναι σε εγρήγορση τις επόμενες ώρες. Συμπληρώνει δε, ότι: «Το βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος κατά τόπους, η δυτική Μακεδονία αλλά και πολλές περιοχές της υπόλοιπης δυτικής Ελλάδας αναμένεται όμως να συνεχίσουν να δέχονται σημαντικά ύψη βροχής για ακόμη αρκετές ημέρες (με τα τρέχοντα στοιχεία να μην αποκλείουν βροχές κατά διαστήματα ισχυρές έως και τις 27 με 28 Νοεμβρίου στις ίδιες περίπου περιοχές)».

Ακόμα, ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει στην ανάρτησή του: «Η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν αιφνίδιες πλημμύρες, κατολισθήσεις, αυξημένες απορροές με φερτά υλικά, τοπικές καθιζήσεις σε οδικά τμήματα και γενικότερη επιβάρυνση του υδρολογικού συστήματος, ιδιαίτερα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές και όχι μόνο». Επισημαίνει επίσης, ότι σε αυτό το πλαίσιο θα είχε επιχειρησιακή αξία η προληπτική μετάβαση του μηχανισμού της Πολιτικής Προστασίας σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού στη βορειοδυτική Ελλάδα και, αναλόγως των καθημερινών προγνωστικών δεδομένων, και στην υπόλοιπη δυτική χώρα σύμφωνα με τις διαδικασίες του σχεδίου Δάρδανος 2.

Άνοιξε ο δρόμος στα δύο

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Ηγουμενίτσα, όπου σε πολλούς δρόμους έχουν δημιουργηθεί καθιζήσεις, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία. Οι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν σε φθορές στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα αρκετές περιοχές να θεωρούνται επικίνδυνες για οδηγούς και πεζούς. Τα συνεργεία του δήμου με σκαπτικά μηχανήματα βρίσκονται ήδη στο σημείο, προχωρώντας σε αποκαταστάσεις και προσωρινές παρεμβάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, έκλεισε η Η Εθνική Οδός Ηγουμενίτσας – Πλαταριάς, κοντά στο λιμάνι, έκλεισε, λόγω κατολίσθησης και συσσώρευσης φερτών υλικών, όπως λάσπη και πέτρες.

Επιπλέον, στον δρόμο Ηγουμενίτσας – Μαυρουδίου, ακριβώς έξω από το κτήριο της ΔΕΗ, το οδόστρωμα έχει πλημμυρίσει πλήρως. Η στάθμη του νερού ανέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά, με αποτέλεσμα αρκετά οχήματα να ακινητοποιηθούν εντός του πλημμυρισμένου τμήματος.

Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης του βοσκού και της συζύγου του, στο Καβαλάρι του Δήμου Ζαγορίου. Το ζευγάρι είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκε σε ασφαλή σημείο. Οι δύο κτηνοτρόφοι αποκλείστηκαν, όταν χείμαρρος φούσκωσε και τα ορμητικά νερά δεν τους επέτρεπαν με το αυτοκίνητο τους να το διασχίσουν. Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις δέκα το βράδυ και ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μηλιωτάδων και από την 5η ΕΜΑΚ, οι οποίοι με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού κατάφεραν να απομακρύνουν τους κτηνοτρόφους μέσα από τα ορμητικά νερά του ρέματος, διασφαλίζοντας την ασφάλειά τους.

Νωρίτερα στους Μελισσουργούς, δύο βοσκοί εγκλωβίστηκαν όταν η διέλευση από τον δρόμο κατέστη αδύνατη λόγω της έντονης ροής ρέματος. Όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βόρειων Τζουμέρκων έσπευσε στο σημείο και η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.