Πλημμύρες λόγω της κακοκαιρίας σημειώθηκαν σε περιοχές στη Λέσβο, το βράδυ της Δευτέρας 10/11.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα οδήγησαν σε υπερχείλιση των ποταμών της περιοχής, με αποτέλεσμα να σημειωθούν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα, ο ποταμός Τσικνιάς υπερχείλισε και «έσπασε» σε δύο σημεία, μετατρέποντας ολόκληρο το λεκανοπέδιο σε απέραντη λίμνη.

Η στάθμη του νερού ξεπέρασε το 1,20 μέτρο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε εμπορεύματα, μηχανήματα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Όπως ανέφερε στο ΜΕGA o Ταξιάρχης Βέρρος, δήμαρχος δυτικής Λέσβου, σπίτια και επιχειρήσεις στην Καλλονή και στη Σκάλα έχουν πλημμυρίσει, ενώ τα σχολεία της περιοχής παραμένουν κλειστά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική προχώρησε σε απεγκλωβισμούς ηλικιωμένων από πλημμυρισμένα σπίτια, ενώ συνεργεία εργάζονταν για την άντληση υδάτων από υπόγεια και καταστήματα.

Δείτε εικόνες από το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας στη Λέσβο