Στο «Ακρωτήρι» η Μαρία Ναυπλιώτου αναμετράται μ’ έναν ρόλο που τη φέρνει αντιμέτωπη με τα βάθη και τα πλάτη της ανθρώπινης ύπαρξης. Η ηθοποιός αγκαλιάζει την ηρωίδα της, γίνεται η Τζουλιάνα, η νευρολόγος που στην κορυφή της καριέρας της συνειδητοποιεί ότι αρχίζει να χάνει σταδιακά τη συνείδησή της. Και κάνει έναν προσωπικό αγώνα που περνά απ’ τον θυμό και την αγωνία στην αποδοχή και την ελπίδα. Στη σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου η παράσταση διακρίνεται για την αλήθεια και τις ευαισθησίες της.
Παίζουν: Μαρία Ναυπλιώτου, Νικόλας Παπαγιάννης, Στεφανία Ζώρα, Αυγουστίνος Κούμουλος
Συντελεστές: Μετάφραση: Νικηφόρος Βαλτινός, Απόδοση-Σκηνοθεσία: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Κίνηση: Αυγουστίνος Κούμουλος, Σκηνικά-Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη, Σχεδιασμός φωτισμών: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη, Βίντεο: Βασίλης Ματζώρος, Μουσική: Πάνος Γκίνης, Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Λούβαρη-Φασόη
Info
Θέατρο: Ιλίσια, Παπαδιαμαντοπούλου 4, Αθήνα, τηλ.: 210 7210045
Έναρξη – Ολοκλήρωση: 11 Οκτωβρίου – 11 Ιανουαρίου
Παραστάσεις: Τετ.: 19:00 Πέμ.: 20:00 Παρ.-Σάβ.: 21:00 Κυρ.: 18:00
Διάρκεια: 100΄
Εισιτήριο: 18€-22€
Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Το ακρωτήρι» από το inTickets.