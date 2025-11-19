Μια ιδιότυπη αυτοβιογραφία χωρίς εγώ είναι «Τα Χρόνια» της βραβευμένης με Νόμπελ Λογοτεχνίας (2022) Γαλλίδας συγγραφέως Αννί Ερνώ, που μεταφέρεται για πρώτη φορά στην ελληνική σκηνή από τους Ακύλλα Καραζήση και Νίκο Χατζόπουλο. Μια γυναίκα αφηγείται τη ζωή της από τη μεταπολεμική Γαλλία ως τον 21ο αιώνα και μέσα από φωτογραφίες, φράσεις, τραγούδια, διαφημίσεις, τηλεοπτικές εικόνες ανασυνθέτει την καθημερινότητα μιας ολόκληρης κοινωνίας. Τέσσερις γυναίκες –μαζί κι ένας άντρας– γίνονται τα πρόσωπα μιας αφήγησης που έχει τις ρίζες της στη μνήμη.

Παίζουν: Αγγελική Στελλάτου, Δέσποινα Κούρτη, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Κατερίνα Παπανδρέου, Διαμαντής Αδαμαντίδης

Συντελεστές: Διασκευή: Αρμιν Κέρμπερ, Μετάφραση: Ρίτα Κολαΐτη Σκηνοθεσία-Δραματουργία: Ακύλλας Καραζήσης, Νίκος Χατζόπουλος, Σκηνικά: Μαρία Πανουργιά, Κοστούμια: Βασιλεία Ροζάνα, Βοηθός σκηνοθέτη: Φαίη Κοτσιλίτη, Φωτογραφίες: Κάρολ Γιάρεκ, Γραφιστικά: Μάριος Γαμπιεράκης – Μαύρα Γίδια, Επικοινωνία-Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Info

Θέατρο: Θησείον, Τουρναβίτου 7, Αθήνα, τηλ.: 210 3255444

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 11 Δεκεμβρίου – 31 Ιανουαρίου

Παραστάσεις: Πέμ.-Σάβ.: 21:00 Κυρ.: 18:00

Διάρκεια: 120΄

Εισιτήριο: 18€-20€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Τα Χρόνια» από το inTickets.