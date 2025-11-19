Μπορεί ο τίτλος να παραπέμπει στην ποιητική συλλογή του Μποντλέρ, αλλά ο Σέρχιο Μπλάνκο, που γράφει το θεατρικό έργο-μονόλογο «Τα άνθη του κακού», πιάνει το νήμα της ιστορίας του από τον πίνακα του Ρέμπραντ «Η τύφλωση του Σαμψών». Στόχος του είναι να διερευνήσει τα όρια της βίας, καθώς στέκεται απέναντι από τον πίνακα και ξεκινάει μια διάλεξη που ακροβατεί ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία. Την παράσταση σκηνοθετεί ο ίδιος ο Μπλάνκο, με τη Δέσποινα Σεραφείδου σε αυτό τον αυτο-αναφορικό μονόλογο.
Παίζει: Δέσποινα Σαραφείδου
Συντελεστές: Κείμενο – Σκηνοθεσία: Σέρχιο Μπλάνκο, Μετάφραση-Ερμηνεία: Δέσποινα Σαραφείδου, Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Φίλιπ Κόσελεφ, Video art: Miguel Grompone, Διεύθυνση παραγωγής: Μάνος Τζωράκης, Συμπαραγωγή Θέατρο του Νέου Κόσμου – Εταιρεία Θεάτρου 1+1=1
Info
Θέατρο: Θέατρο του Νέου Κόσμου, Αντισθένους 7 & Θαρύπου, Αθήνα, τηλ.: 210 9212900
Έναρξη – Ολοκλήρωση: 1 Δεκεμβρίου – 27 Ιανουαρίου
Παραστάσεις: Δευ.-Τρ.: 21:00
Διάρκεια: 90΄
Εισιτήριο: 14€-16€
Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Τα άνθη του κακού» από το inTickets.