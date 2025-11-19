Ενα πολυεπίπεδο θεατρικό κείμενο, που ακουμπά ευαίσθητα θέματα όπως η φθορά της μνήμης, η οικογενειακή φροντίδα και η απώλεια είναι το έργο του Φλοριάν Ζελέρ «Πριν ανοίξουμε φτερά». Με την αποδεδειγμένη του δεξιοτεχνία ο Γάλλος συγγραφέας ισορροπεί ανάμεσα στη συγκίνηση και το χιούμορ, φωτίζοντας τα ισχυρά δίπολα της ζωής, το παρόν και το παρελθόν, την ευθύνη και την ελευθερία, την απώλεια και την αγάπη. Ο Δημήτρης Καταλειφός ερμηνεύει τον σύζυγο και πατέρα με τις δύο κόρες. Σκηνοθετεί η Αννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους.

Παίζουν: Δημήτρης Καταλειφός, Ζωή Ρηγοπούλου, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Φιόνα Γεωργιάδη, Σαράντος Γεωγλερής, Ντίνα Αβαγιανού

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Αννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους, Μουσική επιμέλεια: Ηλίας Παπαχαραλάμπους, Σκηνικά: Νατάσσα Παπαστεργίου, Φωτισμοί: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, Κοστούμια: Νινέτα Ζαχαροπούλου, Video art: Κάρολος Πορφύρης, Βοηθός σκηνοθέτιδας: Βασίλης Ψυλλάς, Βοηθός σκηνογράφου: Mαριάνθη Ράδου, Φωτογραφίες & Graphic design: Γκέλυ Καλαμπάκα



Θέατρο: Ιδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη, Πειραιώς 206, Ταύρος, τηλ.: 210 3418550

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 6 Οκτωβρίου -23 Νοεμβρίου

Παραστάσεις: Πέμ.: 20:00, Παρ.-Σάβ.: 21:00, Σάβ.: 17:30, Κυρ.: 19:00

Διάρκεια: 85΄

Εισιτήρια: 18€-25€



