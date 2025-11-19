Η Λένα Παπαληγούρα στον ρόλο της μαχόμενης και σκληρής δικηγόρου παίρνει πάνω της τον μονόλογο της Σούζι Μίλερ. Και καταθέτει μια δυνατή ερμηνεία υποδυόμενη μια γυναίκα που, χωρίς να το καταλάβει, γίνεται θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και μαζί θύμα αυτών τους οποίους υπερασπιζόταν χρόνια. Αδύναμη μπροστά στους νόμους, συνειδητοποιεί ότι σ’ αυτό τον κόσμο που έφτιαξαν οι άντρες όλα είναι πιο δύσκολα για εκείνη τώρα που πέρασε απ’ την άλλη πλευρά. Ο Γιώργος Οικονόμου στήνει μια ενδιαφέρουσα παράσταση για τα όρια της δικαιοσύνης.
Παίζει: Λένα Παπαληγούρα
Συντελεστές: Μετάφραση: Δ. Οικονόμου, Σκηνοθεσία: Γ. Οικονόμου, Σκηνικά: Π. Μέξης, Φωτισμοί: Γ. Δρακουλαράκος, Mουσική: Α. Κατερινοπούλου, Κινησιολογία: Α. Τρομπούκη, Video: Λ. Παλετσάκης, Βοηθός σκηνοθέτη: Λ. Τουρκογιώρ- γη, Φωτογραφίες: Τ. Βρεττός-Ε. Γιουνανλή, Βοηθός σκηνο- γράφου-ενδυματολόγου: Μ. Τσιώτη, Hair artist-περούκες: Σ. Βασιλάκης/KDG Hair Boutique, Διεύθυνση παραγωγής: Κ. Αγγελέτου, Βοηθοί παραγωγής: Ξ. Καλαϊτζή, Πανούτσι Μαργέλος, Επικοινωνία: Ά. Ασπρούλης. Μια παραγωγή της Trish Wadley Productions και του Πολιτιστικού Οργανισμού «Λυκόφως», Συμπαραγωγός: Θέατρο Πορεία
Info
Θέατρο: Πορεία at Victoria, Τρικόρφων 3-5, Αθήνα, τηλ.: 210 8210991
Έναρξη – Ολοκλήρωση: 3 Νοεμβρίου -2 Δεκεμβρίου
Παραστάσεις: Δευ.-Τρ.: 21:00
Διάρκεια: 90΄
Εισιτήριο: 15€-23€