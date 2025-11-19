Για μια ιστορία αγάπης στη διάρκεια του πρώτου μεγάλου μεταναστευτικού κύματος, έναν έρωτα δι’ αλληλογραφίας ανάμεσα στον ξενιτεμένο στο Πίτσμπουργκ της Αμερικής Δημοσθένη και την αγαπημένη του Ελέγκω, που έμεινε πίσω στη Χίο, γράφει η Σώτη Τριανταφύλλου στο βιβλίο της «Πιτσιμπούργκο». Κι αυτό είναι το υλικό για την τρυφερή παράσταση που σκηνοθετεί η Αρκαδία Ψάλτη, με την Τζωρτζίνα Λιώση και τον Σταμάτη Μπάκνη, μέσα από την οποία ζωντανεύει μια ολόκληρη εποχή, ένας κόσμος από τη μια και την άλλη πλευρά του ωκεανού.

Παίζουν: Τζωρτζίνα Λιώση, Σταμάτης Μπάκνης Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Αρκαδία Ψάλτη, Παραγωγή: Θέατρο του Νέου Κόσμου