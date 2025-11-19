«Οι γείτονες από πάνω», γραμμένο το 2015 από τον Σεσκ Γκάι, είναι μια κωμωδία που καυτηριάζει σχέσεις βυθισμένες στη ρουτίνα της καθημερινότητας και ζευγάρια αποξενωμένα, που επιβιώνουν ξεχνώντας τις επιθυμίες τους, ενώ η μεταξύ τους επικοινωνία έχει χαθεί. Ο Καταλανός συγγραφέας ανοίγει το παράθυρο του σπιτιού ενός τέτοιου ζευγαριού για να ρίξει φως στη σχέση τους, μήπως και τους αφυπνίσει. Γιατί η συμβατική ζωή χρειάζεται πάντα λίγο «φρέσκο αέρα». Η παράσταση ανεβαίνει σε μετάφραση της Έρις Κύργια και σκηνοθεσία της Νικολέτας Φιλόσογλου.
Παίζουν: Γιώργος Καύκας, Σμαράγδα Κάκκινου, Κωνσταντίνος Χατζησάββας κ.ά.
Συντελεστές: Συγγραφέας: Σεσκ Γκάι, Μετάφραση: Ερι Κύργια, Δραματουργική επεξεργασία: Ερι Κύργια, Σκηνοθεσία-Μουσική επιμέλεια: Νικολέτα Φιλόσογλου, Σκηνικά-Κοστούμια: Αγγελος Μέντης, Σχεδιασμός φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου, Επιμέλεια κίνησης: Δημήτρης Σωτηρίου, Οργάνωση παραγωγής: Πέτρος Κοκόζης
Info
Θέατρο: Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Έθν. Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 231 5200000
Έναρξη: 19 Δεκεμβρίου
Παραστάσεις: Πέμ.-Σάβ.: 21:00 Σάβ.: 18:00 Κυρ.: 19:30