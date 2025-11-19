Η Κάτια Δανδουλάκη επέλεξε ένα πολύ ιδιαίτερο έργο αστυνομικής πλοκής, μπολιασμένο με δικαστικές λεπτομέρειες, μυστήριο και στοιχεία θρίλερ, που καταλήγει σε ένα μη αναμενόμενο τέλος. Όταν ένας επιχειρηματίας βρίσκεται κατηγορούμενος για τον φόνο της ερωμένης του, μια δαιμόνια δικηγόρος, έχοντας μόνο δύο ώρες στη διάθεσή της, καλείται να ανακαλύψει την αλήθεια. Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Σοφίας Σπυράτου, διακρίνεται για την υψηλή αισθητική, την πρωτότυπη χρήση τεχνολογικών μέσων και μια ομάδα ηθοποιών που αποδίδουν με ακρίβεια κάθε πτυχή του «Αόρατου επισκέπτη».
Παίζουν: Κάτια Δανδουλάκη, Χρήστος Πλαΐνης, Θανάσης Πατριαρχέας, Μελίνα Λεφαντζή, Ντίνος Σπυρόπουλος, Χλόη Μάντζαρη
Συντελεστές: Μετάφραση: Λουίζα Μητσάκου, Διασκευή: Λουίζα Μητσάκου, Σοφία Σπυράτου, Σκηνοθεσία: Σοφία Σπυράτου, Κινηματογράφηση: Νίκος Σούλης, Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης, Κοστούμια: Λίζη Παπάζογλου, Μουσική: Μιλτιάδης Παπαστάμου, Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης, Βοηθός σκηνοθέτης: Δημήτρης Ψύλλος, Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα, Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Δανδουλάκη-Τάγαρης
Info
Θέατρο: Κάτια Δανδουλάκη, Αγ. Μελετίου 61Α, Αθήνα, τηλ.: 210 8640414
Έναρξη – Ολοκλήρωση: 8 Οκτωβρίου – 1 Μαρτίου
Παραστάσεις: Πέμ.: 20:00 Παρ.-Σάβ: 21:00 Σάβ.: 18:00 Κυρ.: 19:30
Διάρκεια: 90΄
Εισιτήριο: 15€-25€
Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Ο αόρατος επισκέπτης» από το inTickets.