Ενας συγγραφέας βρίσκεται παγιδευμένος από μια φανατική θαυμάστριά του, ύστερα από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα που τον ακινητοποιεί. Η αρχική σωτηρία του μετατρέπεται σε φυλακή, καθώς η γυναίκα δεν σκοπεύει να τον αφήσει να φύγει. Η Φιλαρέτη Κομνηνού και ο Αναστάσης Ροϊλός μοιράζονται τους ρόλους και εξερευνούν τα όρια της δημιουργικότητας, της εξουσίας, της χειραγώγησης, της βίας και των αγνών προθέσεων. Το θρίλερ του Κινγκ, στη διασκευή του Γουίλιαμ Γκόλντμαν, αποτελεί ιδανική συνθήκη για μια δυνατή υποκριτική αναμέτρηση.

Παίζουν: Φιλαρέτη Κομνηνού, Αναστάσης Ροϊλός, Ευθύμης Χρήστου

Συντελεστές: Συγγραφέας: Στίβεν Κινγκ, Θεατρική διασκευή: Γουίλιαμ Γκόλντμαν, Σκηνοθεσία: Ελενα Καρακούλη,

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος, Πρωτότυπη μουσική: Θοδωρής Οικονόμου, Σκηνογραφία: Εύα Μανιδάκη, Ενδυματολογία: Αλέγια Παπαγεωργίου, Φωτισμοί: Νίκος Βλασσόπουλος, Κινησιολογία: Φαίδρα Σούτου, Βοηθός σκηνοθέτη: Ευθύμης Χρήστου, Βοηθός σκηνογράφου: Αννα Μπίζα, Βοηθός ενδυματολόγου: Φλώρα Σαμπροβαλάκη, Παραγωγή: Happy Productions

Θέατρο: Ανεσις – Λεωφ. Κηφισίας 14 & Λεωφ. Αλεξάνδρας, Αμπελόκηποι, τηλ. 210 0080900 & 210 7718943

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 27 Οκτωβρίου – 7 Ιανουαρίου

Παραστάσεις: Δευτ.: 21:00 Τρ.: 20:00 Κυρ.: 21:15

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήριο: 15€-25€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Misery» από το inTickets.