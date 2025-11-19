Η Νένα Μεντή πιάνει το νήμα από εκεί όπου το είχε αφήσει με την Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, για να ερμηνεύσει τώρα μια μοδίστρα που μέσα απ’ τον μονόλογό της θα δει να περνάει όλη της η ζωή και μαζί η ιστορία του τόπου της/μας. Με την αμεσότητα και τη σκηνική άνεση που τη χαρακτηρίζουν, με τη συγκίνηση που συνοδεύει κάθε προσωπική περιπέτεια, η Μεντή θα κάνει τον δικό της απολογισμό, με οδηγό το κείμενο του Πέτρου Ζούλια και παρέα μουσικές και τραγούδια.

Παίζει: Νένα Μεντή

Συντελεστές: Κείμενο-Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας, Σκηνικά: Αννα Ζούλια, Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης, Μουσική: Παναγιώτης Τσεβάς, Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα, Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Μαρία Κατσουλάκη

Info

Θέατρο: Πτι Παλαί, Ριζάρη 24, Παγκράτι, τηλ.: 210 7291800

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 25 Οκτωβρίου-29 Μαρτίου

Παραστάσεις: Τετ. & Σάβ.: 21:00 Κυρ.: 18:00 Από 25/12: Πέμ. & Σάβ.: 21:00 Κυρ.: 18:00

Διάρκεια: 70΄

Εισιτήριο: 15€-20€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Μια ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας» από το inTickets.