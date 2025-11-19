Η ομάδα bijoux de kant συνεχίζει το ταξίδι της στο νεοελληνικό θέατρο με το έργο του Άκη Δήμου «Μάθε με να φεύγω» και τη σκηνοθετική-εικαστική ματιά του Γιάννη Σκουρλέτη. Στην υπόθεση εμπλέκονται δύο αδέλφια, ένας μυστηριώδης επισκέπτης, ένα παραλίγο ειδύλλιο, μια έντονη ερωτική νύχτα, ένας ανεξιχνίαστος φόνος και ένας βίαιος χωρισμός. Όλα αυτά τα στοιχεία μαζί συνθέτουν έναν αλλόκοτο, σχεδόν παράλογο κόσμο, όπου ο έρωτας, ή μάλλον η ερωτική μοναξιά, πρωταγωνιστεί, παραπέμποντας από τον Μπέκετ ως τα λαϊκά ρομάντζα.

Παίζουν: Θανάσης Δόβρης, Κωνσταντίνος Γεωργαλής, Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης, Σκηνογράφος: Νίκος Παπαδόπουλος, Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα, Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Μαρουλάκος, Βοηθοί σκηνοθέτη: Αλίκη Πιτσίνγκου, Διονύσης Νικολόπουλος, Βίντεο: Γιώργος Αποστολόπουλος, Παραγωγή: Θέατρο του Νέου Κόσμου

Θέατρο: Θέατρο του Νέου Κόσμου, Αντισθένους 7 & Θαρύπου, Αθήνα, τηλ.: 210 9212900

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 24 Οκτωβρίου – 18 Ιανουαρίου

Παραστάσεις: Τετ. & Σάβ.: 18:15 Παρ.: 21:00 Κυρ.: 21:15

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήριο: 17€-20€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Μάθε με να φεύγω» από το inTickets.