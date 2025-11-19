Η ταινία του Ντίνου Δημόπουλου σε σενάριο του Ηλία Λυμπερόπουλου, με τους Τζένη Καρέζη, Νίκο Κούρκουλο, Παντελή Ζερβό και Διονύση Παπαγιαννόπουλο, έχει γράψει τη δική της ιστορία στη μεγάλη οθόνη. Από την ατάκα «Είναι πολλά τα λεφτά, Αρη» ως το αξέχαστο τραγούδι της Βίκυς Μοσχολιού («μου σκότωσαν αυτόν που αγαπώ…»), ο μύθος της «Λόλας» παραμένει γοητευτικός. Τώρα, για πρώτη φορά, ανεβαίνει στη σκηνή, σε μια παράσταση που θέλει να μεταφέρει την ατμόσφαιρα της Τρούμπας του ’60: νύχτα, έρωτας, προδοσία και αγάπη.

Παίζουν: Ελλη Τρίγγου, Γιάννης Στάνκογλου, Γιώργος Γάλλος, Μαρίζα Τσάρη, Κώστας Ξυκομηνός, Τάσος Σωτηράκης,

Κωνσταντίνος Σειραδάκης, Παναγιώτη Ιωακείμ, σε έναν εικοσαμελή θίασο

Συντελεστές: Διασκευή-Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης, Σκηνικά: Τίνα Τζόκα, Κοστούμια: Εύα Γουλάκου, Κίνηση: Αντι Τζούμα, Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου



Info

Θέατρο: Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Αθήνα, τηλ.: 210 3213100

Έναρξη: 30 Ιανουαρίου

Παραστάσεις:Παρ.-Σάβ.: 21:00, Σάβ.: 18:30, Κυρ.: 19:00

Εισιτήρια: 15€-100€