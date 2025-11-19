Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει σ’ ένα έργο και έναν ρόλο που αγκάλιασε με αγάπη και ζεστασιά, αυτόν του καθηγητή Κοινωνιολογίας Μόρι Σβαρτζ, ο οποίος μέσα από τις εβδομαδιαίες συναντήσεις του με έναν πρώην μαθητή του –στον ρόλο ο Γιάννης Σαρακατσάνης– παραδίδει μαθήματα ζωής. Σ’ αυτή την ανθρώπινη και φαινομενικά απλή ιστορία δύο άντρες, δύο γενιές, μοιράζονται αλήθειες, συναισθήματα και εντέλει μια ουσιαστική σχέση. Και μιλάνε για τα μεγάλα και καθοριστικά, μια που ξανασυναντιούνται λίγο πριν το τέλος της ζωής του δασκάλου.
Παίζουν: Γρηγόρης Βαλτινός, Γιάννης Σαρακατσάνης
Συντελεστές: Αρχική μετάφραση: Ζαφείρης Χαϊτίδης, Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Βαλτινός, Σκηνικά: Γιάννης Μουρίκης Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα, Μουσική-Ενορχήστρωση: Ζορζ Κατρίς, Παραγωγή: Θέασις Δράσεις Πολιτισμού
Θέατρο: Ιλίσια, Παπαδιαμαντοπούλου 4, Αθήνα, τηλ.: 210 7210045
Έναρξη – Ολοκλήρωση: 3 Οκτωβρίου – 5 Απριλίου
Παραστάσεις: Τετ.: 19:00 Πέμ.: 20:00 Παρ.-Σάβ.: 21:00 Κυρ.: 18:00
Διάρκεια: 115΄
Εισιτήριο: 20€-22€
