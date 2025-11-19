Το έργο του Γάλλου Αλεξίς Μισαλίκ εντάσσει τον θεατή σε μια συνθήκη «κεκλεισμένων των θυρών», καθώς η ιστορία του εκτυλίσσεται μέσα στη φυλακή: Μια κοινωνική λειτουργός και ένας πρώην καταξιωμένος σκηνοθέτης αναλαμβάνουν να οργανώσουν ένα θεατρικό εργαστήρι με κρατούμενους. Η αρχικά άβολη συνθήκη εξελίσσεται σταδιακά σε ένα παιχνίδι ρόλων, όπου ηθοποιοί και θεατές χάνονται μέσα στις απρόσμενες εξελίξεις. Το έργο, με πολλαπλά νοήματα, μεταφέρεται στη σκηνή από τον Παντελή Δεντάκη με την Αλεξάνδρα Αϊδίνη, τον Κωνσταντίνο Ασπιώτη, τον Γιώργο Συμεωνίδη κ.ά.

Παίζουν: Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Νικόλας Δροσόπουλος, Αμαλία Νίνου, Γιώργος Συμεωνίδης Συντελεστές: Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος, Σκηνοθεσία: Παντελής Δεντάκης, Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος, Σκηνογράφος-Ενδυματολόγος: Ηλένια Δουλαδίρη, Σχεδιασμός φωτισμών-Βίντεο: Αποστόλης Κουτσιανικούλης, Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Λούβαρη Φασόη, Παραγωγή: Θέατρο του Νέου Κόσμου Info Θέατρο: Θέατρο του Νέου Κόσμου, Αντισθένους 7 & Θαρύπου, Αθήνα, τηλ.: 210 9212900 Έναρξη – Ολοκλήρωση: 8 Οκτωβρίου – 5 Απριλίου Παραστάσεις: Τετ. & Σάβ.: 21:15 Πέμ.: 21:00 Κυρ.: 18:15 Διάρκεια: 110΄ Εισιτήριο: 17€-20€ Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Intra muros» από το inTickets.