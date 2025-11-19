Το τελευταίο μυθιστόρημα του Γιώργου Σκαμπαρδώνη, με επίκεντρο την πόλη της Θεσσαλονίκης το 1931, μεταφέρεται από την Ελένη Ευθυμίου στη σκηνή, όπου ζωντανεύει η περίοδος της μεσοπολεμικής Θεσσαλονίκης, με αναφορές σε πραγματικά πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν την πόλη. Παράλληλα αναπτύσσεται μια μυθοπλαστική προσωπική ιστορία που διασταυρώνεται με την πραγματική Ιστορία. Κεντρικός ήρωας είναι ο ταγματάρχης Γόρδιος Κλήμεντος, που στην προσπάθειά του να εξιχνιάσει τα αίτια μιας φωτιάς ανακαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά αλλά και τον πλούτο μιας πόλης που βράζει.

Παίζουν: Η διανομή είναι υπό διαμόρφωση Συντελεστές: Κείμενο: Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Θεατρική διασκευή: Γιώργος Σκαμπαρδώνης, Ελένη Ευθυμίου, Σκηνοθεσία: Ελένη Ευθυμίου Info Θέατρο: Βασιλικό Θέατρο, Πλατεία Λευκού Πύργου, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 231 5200200 Έναρξη: 14 Μαρτίου