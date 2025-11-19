Προσαρμοσμένη για τον κλειστό χώρο του θεάτρου Πορεία, ο Δημήτρης Τάρλοου επαναφέρει την καλοκαιρινή του «Ηλέκτρα», αλλά εντός: Με τη διάθεση να εξερευνήσει το βάθος της αρχαίας τραγωδίας ανανεώνει τον θίασό του, αναλαμβάνει ο ίδιος τον ρόλο του Αίγισθου, ενώ η Λουκία Μιχαλοπούλου είναι και πάλι η Ηλέκτρα, σε μια ολιστική ερμηνεία της τραγικής ηρωίδας. Η παράσταση στην έξοχη μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά επαναφέρει τα μεγάλα ερωτήματα του Σοφοκλή για το δίκαιο, την εκδίκηση, τη βία και τις συνέπειές της.

Παίζουν: Κ. Αβαρικιώτης, Κ. Ζωγράφος, Γ. Μεθενίτη, Λ. Μιχαλοπούλου, Α. Παππά, Π. Σιούντας, Δ. Τάρλοου, Ε. Βλάχου, Ι. Λέκκα, Μουσικός επί σκηνής: Τ. Μισυρλής

Συντελεστές: Μετάφ.: Γ. Χειμωνάς, Σκην/σία: Δ. Τάρλοου, Σκηνικά-Κοστούμια: Π. Μέξης, Μουσική σύνθεση: Φ. Σιώτας, Σχεδ. φωτισμών: Α. Αναστασίου, Χορογραφίες: Μ. Μανωλιάδη, Συνεργάτις δραματουργός: Έ. Κύργια, Σχεδ. ήχου: Η. Φλάμμος, Β. σκηνοθέτη: Δ. Κουτσοκώστα, Α. Τσέλου, Β. σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Δ.-Μ. Ζαχαρίου, Β. χορογράφου: Μ. Σταυρινού, Β. φωτιστή: Χ. Δάλλας, Ν. Χριστοδουλάκου, Σχεδ. μακιγιάζ: Ό. Φαλέιτσουκ, Σχεδ. κομμώσεων: Θ. Γαλαζούλας, Φωτογραφίες: Π. Σκαφίδας, Trailer: Θ. Παλυβός, Ντοκιμαντέρ: Φ. Ημελλος

Info

Θέατρο: Πορεία at Victoria, Τρικόρφων 3-5, Αθήνα, τηλ.: 210 8210991

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 19 Δεκεμβρίου -1 Φεβρουαρίου

Παραστάσεις: Παρ.: 21:00 Σάβ.: 21:15 Κυρ.: 17:00

Διάρκεια: 100΄

Εισιτήριο: 15€-25€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Ηλέκτρα εντός» από το inTickets.