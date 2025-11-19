Ο τρόπος που ο Γιάννης Καλαβριανός κάνει θέατρο είναι προσωπικός και πρωτότυπος. Το ίδιο συμβαίνει και με την «Πύλη της Κόλασης», που την εμπνεύστηκε μέσα από δύο ιστορίες μεγάλου και παράνομου έρωτα, τις οποίες ένωσε και τις οδήγησε σε άλλα μονοπάτια. Αφετηρία η τέχνη, η γλυπτική, ο Ροντέν και η Καμίλ Κλοντέλ, που έζησαν τον 19ο αιώνα, αλλά και ο Πάολο με τη Φραντσέσκα, που έζησαν τον 13ο αιώνα και τους αποτύπωσε ο Ροντέν στο περίφημο «Φιλί» του. Μια εικαστική παράσταση πολλαπλών αναγνώσεων.

Παίζουν: Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Γιώργος Γλάστρας, Αλεξία Μπεζίκη, Παναγιώτης Παυλίδης. Σε βίντεο: Λυδία Φωτοπούλου

Συντελεστές: Κείμενο-Σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός, Σκηνικά: Μαρία Καραθάνου, Κοστούμια: Βάνα Γιαννούλα, Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου, Κίνηση: Μαριάννα Καβαλλιεράτου, Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος, Ηχητικός σχεδιασμός: Κώστας Μπώκος, Βίντεο: Βασίλης Κουντούρης, Βοηθός σκηνοθέτη: Θωμαΐς Τριανταφυλλίδου, Βοηθός ενδυματολόγου: Τζίνα Ηλιοπούλου, Συμπαραγωγή: Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως-Εταιρεία Θεάτρου Sforaris-ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής

Info

Θέατρο: Αμφι-θέατρο Σπύρου Α. Ευαγγελάτου – Α. Χατζημιχάλη 15 & Αδριανού 111, Αθήνα, τηλ.: 210 7234567

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 6 Οκτωβρίου – 25 Nοεμβρίου

Παραστάσεις: Δευτ.-Τρ.: 21:00

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήριο: 10€-20€