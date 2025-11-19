Η Ραραού, η ηρωίδα της «Μητέρας του σκύλου», είναι μία από τις πιο γοητευτικές γυναίκες της ελληνικής λογοτεχνίας. Με λόγο παραληρηματικό και χιουμοριστικό, αφηγείται την οδύσσεια της ζωής της, ακροβατώντας μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας. Η πρωταγωνίστρια διατρέχει την Ιστορία, από την Κατοχή και τον Εμφύλιο ως τη δικτατορία και τη Μεταπολίτευση, παρέα με τα τραύματά της.

Παίζουν: Υρώ Μανέ, Παναγιώτης Μπουγιούρης, Σπύρος Μπιμπίλας, Τάνια Τρύπη, Γιάννης Βασιλώτος, Μαριαλένα Ροζάκη, Νικόλ Δημητρακοπούλου, Ειρήνη Θεοδωράκη, Νατάσα-Φαίη Κοσμίδου, Γιώργης Παρταλίδης, Στράτος Νταλαμάγκος, Αιλιάνα Μαρκάκη, Πέτρος Λιόντας, Μαρία Μπατή, Γεωργία Αμοργιαννιώτη

Συντελεστές: Κείμενο: Παύλος Μάτεσις Διασκευή: Υρώ Μανέ, Κατερίνα Γιαννάκου Σκηνοθεσία: Κώστας Γάκης Μουσική-Τραγούδια: Σταμάτης Κραουνάκης Σκηνικά: Αση Δημητρολοπούλου Κοστούμια: Χαρά Τσουβαλά Επιμέλεια κίνησης-Χορογραφίες: Φαίδρα Νταϊόγλου Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή Video promo-Αφίσα: Θωμάς Παλυβός Βοηθός σκηνοθέτη: Νατάσα-Φαίη Κοσμίδου Βοηθός σκηνογράφου: Χριστίνα Οικονόμου Βοηθός ενδυματολόγου: Εύα Κουρελιά Μουσικοί επί σκηνής: Δημήτρης Κίκλης, Γρηγόρης Λάζογλου, Γιάννης Αλαγιάννης Προβολή-Επικοινωνία: Μαρκέλλα Καζαμία Διαδικτυακή επικοινωνία: Κωνσταντίνος Ζουρνάς/Digital.gr Καλλιτεχνική επιμέλεια: Υρώ Μανέ Οργάνωση παραγωγής: Αγνή Μοίρα, Χρυσαντίνα Κούλουμπου, Χαρά Μητσοπούλου Οργάνωση γραφείου παραγωγής: Ελένη Λίλη, Βικτώρια Λίλη, Χαρούλα Λίλη Παραγωγή: Arise Entertainment & More – ARTINFO

Info

Θέατρο: Ακροπόλ – Ιπποκράτους 9-11, Αθήνα, τηλ.: 210 3648303

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 6 Νοεμβρίου – 11 Ιανουαρίου

Παραστάσεις: Πέμ.: 20:00 Παρ.-Σάβ.: 21:00 Σάβ.: 17:45 Κυρ.: 18:00

Διάρκεια: 120΄

Εισιτήριο: 15€-35€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Η μητέρα του σκύλου» από το inTickets.