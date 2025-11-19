Η εκφραστικότητα και το ταλέντο του Μιχάλη Σαράντη συναντούν το ευφάνταστο και δημιουργικό σκηνοθετικό ταπεραμέντο του Γιώργου Κουτλή, για να στήσουν μαζί τη θεατρική «Κουζίνα» του Βρετανού Αρνολντ Γουέσκερ. Το έργο, που εκτυλίσσεται στην κουζίνα ενός πολυσύχναστου εστιατορίου, φέρνει στην επιφάνεια το αδιέξοδο της σημερινής κοινωνίας ξεκινώντας από τον πυρήνα της, το εργασιακό περιβάλλον. Διασκεδαστικό, αιχμηρό και με έντονο πολιτικό στίγμα, γρήγορο και ανατρεπτικό, το έργο σχολιάζει τις συμπεριφορές των ανθρώπων όταν βρίσκονται υπό πίεση και αναζητούν μια ρωγμή ανάσας και ζωής.
Παίζουν: Σ. Ακίνολα, Π. Βογιατζής, Ι. Δεμερτζίδου, Δ. Καλούτσα, Ι. Καραπασιά, Γ. Κατσής, Ε. Μακρή, Γ. Μπουκαούρης, G. Salomon, Χ. Σαπουντζής, Μ. Σαράντης, Α. Στυλιανίδη, Π. Τζέικς, Γ. Χουσμέν κ.ά.
Συντελεστές: Μετάφ.: Ε. Κουτσιούμπα, Σκην/σία: Γ. Κουτλής, Διασκευή: Μ. Πητίδης, Γ. Κουτλής, Δραμ/γία: Π. Τσινικόρης, Σκην.-Κοστ.: Ε. Στρούλια, Sound design-μουσική: Π. Μανουηλίδης, Sound design-ηχοληψία: Α. Κονταξής, Ρυθμ. διδασκαλία: Γ. Μπουκαούρης, Χορογραφία-Κινησιολογία: Α. Σταυρόπουλος, Φωτ.: Ε. Αλεξανδροπούλου, Β. σκηνοθέτη: Θ. Γρίβα, Φωτο.-Τrailer: Χ. Συμεωνίδης, Γραφιστικός σχεδ.: Μ. Γίδια, Επικ.: Μ. Τσολάκη, Social Media-Διαφήμιση: Renegade Media, Β. Ζαρκαδούλας
Info
Θέατρο: Κιβωτός, Πειραιώς 115, Αθήνα, τηλ.: 210 3427426
Έναρξη – Ολοκλήρωση: 7 Νοεμβρίου -5 Απριλίου
Παραστάσεις: Τετ. & Κυρ.: 20:00 Πέμ.-Σάβ.: 21:00 Σάβ.: 18:00
Διάρκεια: 95΄
Εισιτήριο: 20€-25€
Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Η κουζίνα» από το inTickets.