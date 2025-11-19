Μια επίσκεψη στον πύργο του Δράκουλα είναι η παράσταση του Θάνου Παπακωνσταντίνου που βασίζεται στο πρωτότυπο μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ: Οκτώ πρόσωπα δέχονται το κάλεσμά του και περνάνε στην άλλη πλευρά του καθρέφτη. Εκεί θα ’ρθουν αντιμέτωπα με τις κρυφές επιθυμίες τους και θα εγκλωβιστούν στα δωμάτια του πύργου. Ποιητική και ωμή, οικεία και ανοίκεια, αυτή η πρόταση φέρνει επί σκηνής τον Δράκουλα όχι ως λαϊκό ήρωα, αλλά ως καθρέφτη της εποχής και των παθών μας – το παραμύθι της ζωής μας.
Παίζουν: Α. Μυριαγκός, Ά. Μπρούσκου, Α. Πανταζάρας, Δ. Δρόσος, Σ. Τουμάση, Μ. Αλεξιάδη, Θ. Βράχας, Β. Μπούτσικος, Δ. Ψύλλος
Συντελεστές: Διασκευή-Σκην/σία: Θ. Παπακωνσταντίνου, Δραμ. επεξεργασία: Ε. Μολέσκη, Σκην.-Κοστούμια: Ν. Ψυχογιού, Μουσική: Ά. Σκορδής, Κίνηση: Μ. Καβαλλιεράτου, Σχεδ. φωτισμών: Μ. Παυλάκη, Β. σκηνοθέτης, Sound Design: Φ. Σακελλαρίου, Β. σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Ζ. Κελέση, Π. Παρασκευόπουλος, Trailers: Α. Τσόκα Κέλερ, Φωτο.: Ε. Μπραντσίτσοβα, Σχεδ. μα- κιγιάζ: Α. Τρικόγια, Σχεδ. κομμώσεων: Κ. Κολιούσης, Διεύθυνση Επικοινωνίας-Δημοσίων Σχέσεων: Ό. Παυλάτου, Social Media: Κ. Μαυρογένη/POP Communications, Παραγωγή: Prime Entertainment
Info
Θέατρο: Πόρτα, Λεωφ. Μεσογείων 59, Αθήνα, τηλ.: 210 7711333
Έναρξη – Ολοκλήρωση: 24 Οκτωβρίου -28 Δεκεμβρίου
Παραστάσεις: Τετ. & Κυρ.: 20:00 Πέμ.-Σάβ.: 21:00
Διάρκεια: 90΄
Εισιτήριο: 15€-25€
Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Dracula» από το inTickets.