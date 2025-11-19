Μεταμορφωμένος σε έναν ναρκισσιστικό ηγέτη που προσφέρει απλοϊκές απαντήσεις σε έναν ιδεολογικά πολύπλοκο κόσμο, ο αναθεωρημένος «Δον Ζουάν» στην παράσταση της Λητώς Τριανταφυλλίδου και του Πάνου Βλάχου επανεξετάζει τη θέση του άντρα στη σύγχρονη εποχή. Ο εμβληματικός ήρωας του Μολιέρου, ο αδιάφορος και περιώνυμος γυναικοκατακτητής, επιχειρεί τώρα να μεταμορφωθεί σε έναν αντι-ήρωα, που απορρίπτει τις παραδοσιακές αξίες και αναζητά την προσωπική του ελευθερία. Αν και επικεφαλής μιας άτυπης αίρεσης, αυτός ο Δον Ζουάν δεν έχει ιδεολογία, ενώ ξεχειλίζει από ματαιοδοξία.

Παίζουν: Πάνος Βλάχος, Χριστόδουλος Στυλιανού, Παναγιώτης Κατσώλης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Ειρήνη Μπούνταλη, Μελίνα Βαμπούλα

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Λητώ Τριανταφυλλίδου, Σκηνικά: Δημήτρης Πολυχρονιάδης, Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα, Μουσική: Αλέξανδρος Κούρος, Στίχοι: Πάνος Βλάχος, Κίνηση: Παναγιώτα Καλλιμάνη, Φωτισμοί: Βαλεντίνα Ταμιωλάκη, Βοηθός σκηνοθέτη: Τζέσικα Κουρτέση, Βοηθός σκηνογράφου: Αννα Σάπκα, Βοηθός μουσικού: Βασίλης Γκορίτσας, Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Info

Θέατρο: Βεάκη – Στουρνάρη 32, Εξάρχεια, τηλ.: 210 5223522 & 216 9005423

Έναρξη – Ολοκλήρωση:1 Νοεμβρίου -11 Ιανουαρίου

Παραστάσεις: Παρ.-Σάβ.: 21:00 Σάβ.: 18.00 Κυρ.: 19:00

Διάρκεια: 120΄

Εισιτήριο: 15€-25€

