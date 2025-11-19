Η υπαρξιακή κρίση μιας γενιάς που μεγάλωσε και βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με την πραγματικότητα και τον εαυτό της συναντά στο πρόσωπο του 45χρονου γκέι ήρωα του «Blue Train» του Γεράσιμου Ευαγγελάτου τη σκηνική της έκφραση. Μια σειρά από τέσσερις συναντήσεις-επισκέψεις, την παραμονή των γενεθλίων του, θα αποδειχθούν καθοριστικές: Η μητέρα του, η κολλητή του φίλη, ο πρώην του και ένας νεαρός –ραντεβού για ευκαιριακό σεξ– θα αναδειχθούν κομβικά πρόσωπα για τη ζωή του. Μια ιστορία που συγκινεί και προβληματίζει.

Παίζουν: Σπύρος Χατζηαγγελάκης, Γιάννης Τσουμαράκης, Μαριλού Κατσαφάδου, Λάμπρος Κωνσταντέας, Μαρία Αλιφέρη

Συντελεστές: Κείμενο: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Σκηνοθεσία: Γιώργος Σουλεϊμάν, Σκηνικά-Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη, Σχεδιασμός φωτισμών: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη, Επιμέλεια κίνησης: Χρήστος Ξυραφάκης, Βοηθός σκηνοθέτη & Ηχητικός σχεδιασμός: Αγγελική Γρηγοροπούλου, Βοηθός ενδυματολόγου: Ιωάννα Καλαβρού, Βοηθός σκηνογράφου: Γιώργος Χώτος, Παραγωγή: Prime Entertainment

Info

Θέατρο: Αλκμήνη Αλκμήνης 8-12, Κάτω Πετράλωνα, τηλ.: 210 3428650

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 27 Οκτωβρίου – 30 Δεκεμβρίου

Παραστάσεις: Δευτ. – Τρ.: 21:00

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήριο: 12€-20€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Blue Train» από το inTickets.