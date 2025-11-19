Το ερωτικό θρίλερ της Μπες Βολ, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία πέρυσι στο Λονδίνο, μεταφέρεται στο «Πτι Παλαί» με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Ζευγάρι της μιας νύχτας, οι δυο τους δείχνουν διατεθειμένοι ν’ απολαύσουν ο ένας την παρέα του άλλου. Ωστόσο, πολλά είναι εκείνα που τους χωρίζουν, ξεκινώντας από τις πολιτικές τους απόψεις, με αποτέλεσμα η βραδιά να πάρει άλλη τροπή: Εντάσεις, συγκρούσεις, ρωγμές θα τη μετατρέψουν σε απειλή, με τα συναισθήματα να δίνουν τη θέση τους σε κρυφές προθέσεις.

Παίζουν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Ηλιάνα Μαυρομάτη

Συντελεστές: Σκηνοθεσία-Απόδοση: Πάρις Ερωτοκρίτου Κίνηση: Σεσίλ Μικρούτσικου Μετάφραση: Μάκης Παπαδημητρίου Σκηνικό-Κοστούμια: Άννα Ζούλια Μουσική: Γιάννης Χριστοφίδης Φωτισμοί: Ιωάννου Αθανασίου, Τάσος Παλαιορούτας Φωτογραφίες: Γιώργος Καπλανίδης

Info

Θέατρο: Πτι Παλαί, Ριζάρη 24, Παγκράτι, τηλ.: 210 7291800

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 24 Νοεμβρίου – 5 Απριλίου

Παραστάσεις: Δευτ.-Τρ.: 21:00

Διάρκεια: 80′

Εισιτήρια: 15€-22€



Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Barcelona» από το inTickets.