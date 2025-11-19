Δύο κόσμοι συγκρούονται κατά μέτωπο στο έργο του σύγχρονου Αμερικανού λογοτέχνη Κόρμακ ΜακΚάρθι (Πούλιτζερ και Οσκαρ διασκευασμένου σεναρίου) μέσα από τη συνομιλία του καθηγητή White και του κυρίου Black. Ο βαθιά πιστός πρώην κατάδικος, από τη μια, και ο καθηγητής πανεπιστημίου που βρίσκεται στα πρόθυρα της αυτοκτονίας, από την άλλη, μοιράζονται έναν απολαυστικό, ευφυή διάλογο που φέρνει στην επιφάνεια δύο σχολές σκέψεις. Ο Αντώνης Καφετζόπουλος και ο Ζερόμ Καλούτα παίζουν με τις λέξεις και το χρώμα στο «Ασπρο Μαύρο» (πρωτότυπος τίτλος «Sunset Limited»).

