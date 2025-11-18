Δεκέμβριος… μήνας γιορτινός, και το νέο τεύχος του Harper’s Bazaar Greece που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 23 Νοεμβρίου με το ΒΗΜΑ επιλέγει τις δημιουργίες και τα προϊόντα που θα προσθέσουν τις απαραίτητες δόσεις λάμψης για να κάνουν αυτές τις ημέρες ξεχωριστές.

Σε μία αποκλειστική φωτογράφηση, η Ανθή Φακιδάρη, η ελληνίδα “άγγελος” της Victoria Secret, εμφανίζεται με τα πανωφόρια που θα αναδείξουν κάθε εμφάνιση σε αξέχαστη και μοναδική, καθώς εντυπωσιακές γούνες και πολύτιμες υφές κερδίζουν για άλλη μία χρονιά τις εντυπώσεις.

Οι τσάντες που θα κρατήσουμε τώρα, έχουν έντονες σχεδιαστικές γραμμές και τολμηρές αποχρώσεις, χωρίς όμως να χάνουν την ταυτότητα της διαχρονικής κομψότητας. Οι προβολείς “πέφτουν” σε δημιουργίες που όχι μόνον δεν περνούν απαρατήρητες αλλά αποτελούν και ένα ισχυρό fashion statement.

Ο Γιάννης Νιάρρος είναι ο καλλιτέχνης που μας δίνει τροφή για… σκέψη. Χαρισματικός, ανατρεπτικός και αφοπλιστικά ειλικρινής, μιλάει στο Harper’s Bazaar για τους χαρακτήρες που υποδύεται στο θέατρο, τον κινηματογράφο αλλά και στην νέα σειρά του Μega, “Oι Αθώοι”. “Με ενδιαφέρει να είναι πολύ όμορφο αυτό που κάνω, να αρέσει σε εμένα, αλλά ταυτόχρονα θέλω και να έρθει κόσμος στο θέατρο. Δύο εμφύλιες, αντίθετες δυνάμεις”, λέει χαρακτηριστικά.

Τέλος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στις τάσεις της χειμερινής διακόσμησης υπόσχεται να διαμορφώσει τους αγαπημένους σας χώρους με την χαρακτηριστική αισθητική και το εμβληματικό στυλ του Harper’s Bazaar.