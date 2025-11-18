Συνάντηση με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα έχει σήμερα ο Τάκης Θεοδωρικάκος στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο επίκεντρο της συνάντησης, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 2 το μεσημέρι της Τρίτης 18/11, θα βρεθούν οι αμερικανικές επενδύσεις σε ελληνικά λιμάνια, εστιάζοντας σε αυτό της Ελευσίνας, ενώ γενικότερα θα συζητηθούν τα σχέδια για την ενίσχυση της παρουσίας των ΗΠΑ στις υποδομές της χώρας.

Το μήνυμα Γκιλφόιλ για τα ελληνικά λιμάνια

Η συνάντηση πραγματοποιείται στον απόηχο των πρόσφατων δηλώσεων της πρέσβειρας Γκίλφοϊλ, η οποία στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη στην Ελλάδα χαρακτήρισε ατυχές το γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται σε κινεζικά χέρια.

Ταυτόχρονα, τόνισε πως οι ΗΠΑ μπορούν να αντισταθμίσουν την κινεζική επιρροή μέσω αμερικανικών επενδύσεων σε άλλα ελληνικά λιμάνια, ενισχύοντας την απόδοση και την στρατηγική σημασία των υποδομών.

«Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει ισχυρή αμερικανική παρουσία στις υποδομές, ώστε να στηριχθεί η περιοχή και να βελτιωθεί η λειτουργία άλλων λιμανιών, αντισταθμίζοντας την κινεζική επιρροή στον Πειραιά», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η συνάντηση Θεοδωρικάκου – Γκίλφοϊλ θεωρείται κομβική για το μέλλον των αμερικανικών επενδύσεων στη ναυτιλιακή υποδομή της Ελλάδας, με το λιμάνι της Ελευσίνας να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.