Η παρουσία του Ζελένσκι στη χώρα μας συνδυάστηκε με την ενεργειακή συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ουκρανία. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Μαξίμου υπήρξε διερεύνηση πιθανοτήτων συνεργασίας, στον τομέα των θαλασσίων drones.

Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο η Ουκρανία έχει μεγάλη τεχνογνωσία. Αυτό έχει φανεί και στον πόλεμο με την Ρωσία. Η Ουκρανία έχει σημειώσει σημαντική στρατιωτική επιτυχία στη Μαύρη Θάλασσα χρησιμοποιώντας μικρά, γρήγορα, μη επανδρωμένα σκάφη.

Έχει εξουδετερώσει σε μεγάλο βαθμό τον στόλο της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, καταστρέφοντας πολλά πλοία και αναγκάζοντας άλλα να απομακρυνθούν από τη χερσόνησο της Κριμαίας και μακριά από τις ακτές της Ουκρανίας, καθώς το Κίεβο επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτές τις βασικές εμπορικές οδούς προς την Ευρώπη.

Η αναβάθμιση των «sea babes»

Πριν από περίπου ένα μήνα η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) παρουσίασε την τελευταία έκδοση του ναυτικού drone «sea baby». Η συγκεκριμένη έκδοση, σε σχέση με την προηγούμενη, παρέχει μεγαλύτερη αυτονομία.

Συγκεκριμένα μπορεί να λειτουργεί σε αποστάσεις άνω των 1.500 χλμ. Παράλληλα, μπορεί και να μεταφέρει φορτίο έως 2.000 κιλά, περίπου το διπλάσιο του προηγούμενου ορίου. Οι βελτιώσεις αυτές σηματοδοτούν την τελευταία εξέλιξη στα μη επανδρωμένα θαλάσσια οπλικά συστήματα.

Μάλιστα, ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έκανε άνοιγμα σε υποψήφιους αγοραστές. «Χρειαζόμαστε περίπου τα μισά από αυτά που έχουν, γιατί να μην πουλήσουμε τα υπόλοιπα 2000 σε συνεργάτες μας;» τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι δυνατότητες των θαλάσσιων drone

Εκτός από το κύριο φορτίο, το Sea Baby μπορεί να μεταφέρει θερμοβαρικούς πυραύλους RPV-16. Έχουν παρατηρηθεί παραλλαγές με δύο, τέσσερις και έξι μικρούς σωλήνες πυραύλων. Οι πύραυλοι είναι μη κατευθυνόμενοι και έχουν εμβέλεια περίπου 1.000 μέτρων. Αυτά τα όπλα μπορούν να εξυπηρετήσουν διάφορους σκοπούς. Εκτός από το ότι αποτελούν τον κύριο τρόπο επίθεσης σε έναν στόχο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την άμυνα έναντι επιφανειακών απειλών. Κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης με έμβολο, οι ρουκέτες θα μπορούσαν να εκτοξευθούν για να αποσπάσουν την προσοχή ή να καταστείλουν τις άμυνες. Η τελευταία αυτή τακτική χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένα ιαπωνικά εκρηκτικά σκάφη κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το Sea Baby μπορεί να μεταφέρει δύο ιταλικής κατασκευής ναρκοπέδια MN-103 Manta. Αυτά μπορούν να τοποθετηθούν σε βάθη μεταξύ 2,5 και 100 μέτρων και να στοχεύουν μικρά έως μεσαία σκάφη. Η κεφαλή τους είναι μεσαίου μεγέθους, 150 κιλά TNT ή 180 κιλά εκρηκτικών HBX-3. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2023, η ρωσική ναυτική κορβέτα πυραύλων Pr.1239 BORA Class Samum φέρεται να υπέστη ζημιές από νάρκες Manta που τοποθετήθηκαν από τα USV Sea Baby και Mamai.

Μια άλλη διαμόρφωση που έχει παρατηρηθεί περιλαμβάνει 6 πυραύλους πυροβολικού «Grad» 122 mm. Αυτοί έχουν εμβέλεια περίπου 20 km (ανάλογα με την έκδοση και τις συνθήκες). Δεν είναι σαφές πόσο ακριβείς είναι όταν εκτοξεύονται από το Sea Baby. Το Sea Baby μπορεί να μεταφέρει δύο ιταλικής κατασκευής ναρκοπέδια MN-103 Manta. Αυτά μπορούν να τοποθετηθούν σε βάθη μεταξύ 2,5 και 100 μέτρων και να στοχεύουν μικρά έως μεσαία σκάφη. Η κεφαλή τους είναι μεσαίου μεγέθους, 150 κιλά TNT ή 180 κιλά εκρηκτικών HBX-3. Οι πυροκροτητές τους είναι ακουστικοί και μαγνητικοί

Η τελική διαμόρφωση που αξίζει να σημειωθεί είναι ένας απομακρυσμένος σταθμός όπλων. Οι λεπτομέρειες είναι περιορισμένες, αλλά έχουν δημοσιευτεί βίντεο που τα δείχνουν να εμπλέκονται σε μάχες με ρωσικά ελικόπτερα και γρήγορα αεροσκάφη.

Οι προδιαγραφές των «Sea Baby»