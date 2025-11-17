Σχεδόν δέκα χρόνια μακριά από την Μπαρτσελόνα αποδείχθηκαν πολλά για τον Τσάβι Πασκουάλ. Ο έμπειρος Καταλανός προπονητής μετά από τις αλλεπάλληλες θητείες του σε Παναθηναϊκό και Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης γύρισε για να ξαναδουλέψει στην ομάδα που τον ανέδειξε προπονητικά και στην οποία ήταν επί μια ντουζίνα έτη. Πρώτα ως προπονητής της δεύτερης ομάδας, μετά ως ασίσταντ στην πρώτη και τέλος ως χεντ κόουτς.

Οι «μπλαουγκράνα» ευελπιστούν ότι η επάνοδός του σε γνώριμα λημέρια, αντί του Τζουάν Πεναρόγια που απολύθηκε πρόσφατα, θα συνοδευτεί με επιτυχίες του πρόσφατου παρελθόντος. Μ’ αυτόν στο τιμόνι η Μπαρτσελόνα κατέκτησε τον τελευταίο ευρωπαϊκό τίτλο της, την Euroleague του 2010 στο Παρίσι και μ’ αυτόν είχε άλλα τέσσερα πρωταθλήματα, τρία κύπελλα και τέσσερα εγχώρια σούπερ καπ. Το 2010 ο Πασκουάλ είχε αναδειχθεί μάλιστα και κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη.

Αφότου έφυγε από το «Παλάου» η Μπάρσα κολύμπησε στα ρηχά με παρηγοριά κυρίως τα τρόπαια του σούπερ καπ στην αρχή κάθε σεζόν. Το τέλος αυτών των ετών αντιθέτως ήταν σχεδόν πάντα άσχημο. Μόλις τρία πρωταθλήματα κι ένα κύπελλο κέρδισε η ομάδα της Βαρκελώνης χωρίς τον Πασκουάλ στον πάγκο της.

Ο 53χρονος προπονητής είχε φύγει με επεισοδιακό τρόπο, αλλά παίρνοντας τώρα τις εγγυήσεις που ήθελε σε σχέση με τις διευρυμένες αρμοδιότητές του αποδέχθηκε την πρόταση επιστροφής. Το συμβόλαιό του είναι διάρκειας 2,5 ετών και λήγει το καλοκαίρι του 2028.

«Ήταν μια όμορφη ημέρα» δήλωσε ο Τσάβι Πασκουάλ που θα κάνει το ντεμπούτο του στο παιχνίδι με αντίπαλο την Εφές.

𝐏𝐚𝐬𝐜𝐮𝐚𝐥: “Ha sigut un dia bonic, he recuperat la sensació del trajecte de casa fins al Palau Blaugrana” 🏠 pic.twitter.com/nchsB8KW39 — Barça Basket (@FCBbasket) November 17, 2025

Το ρεκόρ των «μπλαουγκράνα» μετά τις πρώτες έντεκα αγωνιστικές στην κορυφαία διοργάνωση είναι 7-4. Αυτό που κυρίως πλήρωσε ο προκάτοχός του ήταν το κάκιστο ξεκίνημα στην ισπανική λίγκα. Μέχρι το χθεσινό 91-83 επί της Μπασκόνια, που ήρθε με υπηρεσιακό προπονητή, το καμάρι της Καταλονίας είχε μόλις δύο νίκες σε έξι παιχνίδια. Πλέον είναι στο 3-4 και στην 9η θέση.