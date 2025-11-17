Σε μια περίοδο όπου η αγορά ακινήτων τρέχει με ρυθμούς που η μεσαία τάξη δυσκολεύεται να ακολουθήσει, το «Σπίτι μου 2» επανέρχεται ως μια από τις λίγες παρεμβάσεις που υπόσχονται πραγματική ανακούφιση στο κόστος δανεισμού.

Με το πρόγραμμα να βαδίζει προς το τέλος του και τη ζήτηση να παραμένει υψηλή, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο ποιοι μπορούν να ενταχθούν, ποια ακίνητα πληρούν τα κριτήρια και πώς γίνεται στην πράξη η διαδικασία λήψης του στεγαστικού.

Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά όσους δεν έχουν άλλο κατάλληλο ακίνητο, ηλικίας από 25 έως 50 ετών.

Τα εισοδηματικά όρια είναι κομμένα και ραμμένα για τη μεσαία τάξη:

Άγαμοι / διαζευγμένοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχει λυθεί/ακυρωθεί χωρίς τέκνα: €20.000

Έγγαμοι ή Μέρη Συμφώνου Συμβίωσης: €28.000 (+ €4.000 * αριθμός τέκνων)

Μονογονεϊκές οικογένειες/ διαζευγμένοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχει λυθεί/ακυρωθεί με τέκνα: €31.000 (+ €5.000 * αριθμός τέκνων, πέραν του πρώτου)

Ελάχιστο εισόδημα: 10.000 €

Το είδος του ακινήτου

Το ανώτατο ποσό δανείου που χορηγείται είναι 190.000 ευρώ Το δάνειο καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου, όπως αυτή ορίζεται στο συμβόλαιο αγοράς. Το τυχόν υπολειπόμενο τίμημα θα καλύπτεται από ίδιους πόρους του αγοραστή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι αν η αξία του ακινήτου είναι 200.000 ευρώ, το μέγιστο ποσό δανείου θα είναι 180.000 ευρώ (90% της αξίας).

Ο δανειολήπτης τότε θα πρέπει να καταβάλει τουλάχιστον 20.000 ευρώ από δικούς του πόρους.

Το ποσό της χρηματοδότησης εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του τελικού αποδέκτη, όπως αυτή αξιολογείται από την Τράπεζα, καθώς και από την εκτίμηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου, κατόπιν του τεχνικού ελέγχου της Τράπεζας.

Έως 150 τ.μ.

Κατασκευασμένο μέχρι 31/12/2007

Συνολική αξία έως 250.000 €

Οι βοηθητικοί χώροι (αποθήκη, πάρκινγκ) δεν μετράνε στα τετραγωνικά

Στην πράξη, μιλάμε για κατοικίες δεκαετίας 1990-2007, με αρκετές επιλογές στα προάστια και περιορισμένες στο κέντρο.

Δάνειο και διάρκεια

Το δάνειο φτάνει τα 190.000 €.

Η διάρκεια του δανείου στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» δύναται να είναι από:

3 έτη (ελάχιστη διάρκεια),

έως 30 έτη (μέγιστη διάρκεια)

Η ασφάλεια: το ίδιο το ακίνητο, έως 120% της αξίας του δανείου – χωρίς εγγυητές.

Το επιτόκιο

Το Ταμείο Ανάκαμψης καλύπτει το 50% του επιτοκίου. Δηλαδή: το μισό σου δάνειο είναι άτοκο. Αν ανήκεις σε πιο ευάλωτη κατηγορία –τρίτεκνος, πολύτεκνος, ΑμεΑ ή γονιός 2 παιδιών σε συγκεκριμένους δήμους του Έβρου– το άτοκο ποσοστό εκτοξεύεται στο 75%.

Τα βήματα: