Μετά την αποτυχία του προγράμματος «Σπίτι μου 2» η κυβέρνηση δρομολογεί το «Σπίτι μου 3».

Το «Σπίτι μου 2» ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες ωστόσο καταγράφηκαν σημαντικά προβλήματα. Η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών καθώς και οι υψηλές τιμές οδήγησαν σε περιορισμένες εγκρίσεις. Η απόκτηση πρώτης κατοικίας με την παροχή χαμηλότοκων δανείων μέσω του προγράμματος δεν αναθέρμανε τη στεγαστική πίστη.

Την ίδια στιγμή, ο σφιχτός περιορισμός ως προς την παλαιότητα του ακινήτου αύξανε τον βαθμό δυσκολίας εξεύρεσης κατοικιών προς πώληση και οδηγεί σε άνοδο των τιμών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το «Σπίτι μου 2» παρουσίασε απορρόφηση 59,53%, με το πλήθος των δανείων να ανέρχεται στα 9.540 και τη συνολική αξία τους να φτάνει τα 1,14 δισ. ευρώ. Ο μέσος όρος χρηματοδότησης ανήλθε στις 120.190 ευρώ.

Οι περισσότερες εγκρίσεις καταγράφηκαν στην Αττική (3.664), ακολούθησε η Κεντρική Μακεδονία (2.265), ενώ σημαντικά μερίδια είχαν η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (707), η Θεσσαλία (678) και η Δυτική Ελλάδα (535).

Το «Σπίτι μου 3»

Το «Σπίτι μου 3», αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), με στόχευση στους νέους και τα νέα ζευγάρια που αναζητούν πρώτη κατοικία. Το πρόγραμμα προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο εξάμηνο του 2026, με συνολικό προϋπολογισμό που δεν θα ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.

Σε αντίθεση με τους δύο πρώτους κύκλους, το νέο σχέδιο φέρνει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, μεγαλύτερη ευελιξία στην ηλικία των δικαιούχων, αλλά και χαλάρωση στους όρους παλαιότητας των ακινήτων, ώστε να μπορούν να ενταχθούν και παλαιότερα σπίτια που θα ανακαινιστούν με τη συνδρομή άλλων επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Το νέο σχέδιο

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να καλύψει τα κενά που εμφανίστηκαν στους δύο προηγούμενους κύκλους, προχωρώντας σε:

Επιδοτούμενα δάνεια για 10.000 νοικοκυριά, με τη συμμετοχή των τραπεζών στο 50% του ποσού.

Διευρυμένα εισοδηματικά και ηλικιακά όρια, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι.

Προτεραιότητα σε πρώτες κατοικίες για νέα νοικοκυριά και οικογένειες με χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα.

Προνομιακά επιτόκια (επιδοτούμενα ή άτοκα) για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Συνδυασμό με αντικίνητρα για τα κλειστά ακίνητα που διατηρούν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης, ώστε να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών στην αγορά.

