Η ενέργεια ανοίγει στις ελληνικές κατασκευαστικές το δρόμο για την ανοικοδόμηση στην Ουκρανία. Και μάλιστα νωρίτερα, πριν το τέλος του πολέμου.

Το αμερικανικό LNG και οι συμφωνίες για τη μεταφορά του μέσω του Κάθετου Διαδρόμου στην Ουκρανία, αποδεικνύεται το πλέον κατάλληλο όχημα ώστε οι κατασκευαστικές της χώρας να χτίσουν θέσεις πριν τα μεγάλα έργα της ανοικοδόμησης.

Πρώτες για Ουκρανία οι AKTOR και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Πώς γίνεται αυτό; Οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι αξιοποιούν τις ενεργειακές τους δραστηριότητες. Το ατού τους, που είναι το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο βγαίνει μπροστά και επιδιώκουν στην τρέχουσα συγκυρία να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που δίνει το αμερικανικό LNG.

Οι όμιλοι AKTOR και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τον τρόπο αυτό χτίζουν θέσεις για την ανοικοδόμηση στην Ουκρανία πριν τελειώσει καλά, καλά ο πόλεμος. Και όπως όλα δείχνουν θα είναι οι πρώτες ελληνικές κατασκευαστικές που θα διεκδικήσουν μερίδιο από τα έργα ύψους 84 δισ. δολαρίων που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση υποδομών και κτιρίων.

Το deal AKTOR με ΔΕΠΑ Εμπορίας

Η AKTOR χωρίς να έχει καλά, καλά αναπτύξει το χαρτοφυλάκιο της ενέργειας έσπευσε και έκλεισε συμφωνία με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για τη σύσταση κοινής εταιρείας στην προμήθεια αμερικανικού LNG και την εξαγωγή των ποσοτήτων του στις χώρες της Βαλκανικής και την Ουκρανία.

Η συμφωνία των δύο εταιρειών ψηνόταν περίπου ένα μήνα πριν τη Διάσκεψη για την Ενέργεια P-TEC, ενώ οι πληροφορίες θέλουν τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου να προετοιμάζει το έδαφος για τα deals στο LNG από την περασμένη Άνοιξη, όταν κι επισκέφθηκε το Χιούστον στο Τέξας.

Η κοινή εταιρεία ATLANTIC – SEE έκλεισε στις 6 και 7 Νοεμβρίου αφενός τη συμφωνία για προμήθεια αμερικανικού LNG από τη Venture Global και στη συνέχεια με τους αγοραστές Naftogaz (Ουκρανία) και τις ρουμανικές εταιρείες NOVA POWER GAS S.R.L. και S.N.T.G.N. Transgaz S.A. για προμήθεια από το 2030.

Η νέα συμφωνία ήρθε χθες με τη Naftogaz για κάλυψη των αναγκών της Ουκρανίας σε αέριο κατά τη χειμερινή περίοδο. Πληροφορίες λένε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες συμφωνίες για το μεσοδιάστημα 2026-2029 και με άλλες χώρες του Κάθετου Διαδρόμου.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Ουκρανία μέσω της αντλησιοταμίευσης

Την ίδια στιγμή και ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσα από την ενέργεια βρήκε τον τρόπο για νωρίτερα χρονικά είσοδο στην Ουκρανία. Το όχημα για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι η τεχνολογία της αντλησιοταμίευσης.

Χθες με την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα ανακοινώθηκε η συμφωνία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την Ukrhydroenergo, τη μεγάλη κρατική εταιρεία της Ουκρανίας στην υδροηλεκτρική παραγωγή ενέργειας.

Ο ελληνικός όμιλος θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του στα αντλησιοταμιευτικά έργα και θα σπεύσει να κατασκευάσει αντίστοιχο έργο στην Ουκρανία. Με αυτήν την τεχνολογία για αποθήκευση ενέργειας θα επιδιωχθεί η ευστάθεια και η ισορροπία στο δίκτυο της εμπόλεμης χώρας.

Να σημειωθεί, ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατασκευάζει και θα έχει ολοκληρώσει το 2026 το μεγάλο έργο της Αμφιλοχίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση σε έργο αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα συνολικού ύψους 650 εκατ. ευρώ. Η αντλησιοταμίευση Αμφιλοχίας έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 680 MW για παραγωγή και 730 MW για άντληση, με την παραγωγή ενέργειας να φτάνει τα 816 GWh σε ετήσια βάση, περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητους άνω ταμιευτήρες (Άγιο Γεώργιο και Πύργο με όγκους περίπου 5 εκατ. κυβικά μέτρα και 2 εκατ. κυβικά μέτρα αντίστοιχα) ενώ ως κάτω ταμιευτήρα χρησιμοποιεί την υπάρχουσα λίμνη Καστρακίου της ΔΕΗ. Το έργο έχει χαρακτηριστεί από την Ε.Ε. ως «έργο κοινού ενδιαφέροντος»

Πηγή: OT.GR