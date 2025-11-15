Το ντεμπούτο του Ανδρέα Τετέι με την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έγινε το βράδυ του Σάββατου. Ο 24χρονος επιθετικός μπήκε αλλαγή στο ματς με την Σκωτία στο 43ο λεπτό μετά τον τραυματισμό του Βαγγέλη Παυλίδη.

Ο φορ της Κηφισιάς, ο οποίος αποθεώθηκε κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, συνδύασε την πρώτη του εμφάνιση με ασίστ. Στο 57′ έκανε ωραία ενέργεια από τα αριστερά και γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι στον Καρέτσα. Εκείνος με υπέροχο πλασέ δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο τερματοφύλακα κάνοντας το 2-0.

Λίγο αργότερα ο Τετέι είχε την ευκαιρία να πετύχει και το πρώτο του τέρμα όμως η προσπάθειά του σταμάτησε πάνω στον Γκόρντον.

Απολαύστε το δεύτερο τέρμα της Εθνικής κόντρα στην Σκωτία