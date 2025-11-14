Μετά από 33 χρόνια εγκατάλειψης, όπου ο χώρος του πρώην εργοστασίου ΑΓΝΟ είχε μετατραπεί σε μια περιβαλλοντική και υγειονομική βόμβα, ξεκίνησαν σήμερα οι κατεδαφίσεις των επικίνδυνων κτισμάτων στην έκταση που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καραολή & Δημητρίου και Ιασωνίδου, στη Σταυρούπολη, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Λίγο μετά τις 9 το πρωί της Παρασκευής (14/11) μπουλντόζες, σκαπτικά μηχανήματα και φορτηγά μπήκαν στο οικόπεδο των 12,5 στρεμμάτων και ξεκίνησαν την κατεδάφιση αρχικά της περίφραξης και στη συνέχεια των κτισμάτων. Παρόντες στην επιχείρηση απελευθέρωσης του χώρου ήταν ο δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης, αντιδήμαρχοι και στελέχη του δήμου.

«33 χρόνια δίπλα σε μια υγειονομική βόμβα»

Για μια σημαντική και ιστορική μέρα για τον δήμο, τους δημότες και τη δυτική Θεσσαλονίκη έκανε λόγο ο δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης.

«Τριάντα τρία χρόνια μετά τη μετεγκατάσταση του ΑΓΝΟ, ερχόμαστε σήμερα να απελευθερώσουμε και να αναγεννήσουμε τον χώρο. Θα κατεδαφίσουμε αυτό το τσιμεντένιο κουφάρι και στη θέση του θα αφήσουμε 12 στρ. ελεύθερου χώρου πρασίνου», τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Ασλανίδης. Όπως εξήγησε, «είναι σημαντική αυτή η μέρα καθώς κουράστηκαν οι πολίτες τριάντα χρόνια να ζουν δίπλα σε μια περιβαλλοντική και υγειονομική βόμβα».

Εντός του χώρου βρίσκονται περίπου 100 κτίρια που έχουν κριθεί κατεδαφιστέα, ενώ σε ορισμένα από αυτά εντοπίστηκε αμίαντος. «Ο δρόμος θα είναι μακρύς» υπογράμμισε ο δήμαρχος καθώς η διαδικασία με τις κατεδαφίσεις και τον καθαρισμό του χώρου θα πάρει αρκετό καιρό.

Ο κ. Ασλανίδης στις δηλώσεις του ζήτησε τη στήριξη της κυβέρνησης στο δύσκολο αυτό εγχείρημα. «Δεν μένουμε στις παραλείψεις του παρελθόντος, κοιτάμε μόνο μπροστά. Δεσμευτήκαμε να αλλάξουμε τον τόπο και κρατούμε την υπόσχεσή μας», ανέφερε όπως λέει η voria.gr.

Από την αρχή που ανέλαβε καθήκοντα η διοίκηση του Δημήτρη Ασλανίδη, οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν προχώρησαν σε αυτοψία του χώρου όπου και έγινε λεπτομερής καταγραφή όλων των κτισμάτων. Για την κατεδάφιση έχει ενημερωθεί και η οικογένεια Αλεξόπουλου.

Όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος Πολεοδομία και Αστικού Σχεδιασμού, Θεολόγος Παπαδόπουλος, η έκθεση του δήμου κοινοποιήθηκε στην ιδιώτη και δόθηκε περιθώριο 30 ημερών, διάστημα κατά το οποίο δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια αλλά προσέφυγε κατά της έκθεσης. Η προσφυγή απορρίφθηκε από τον δήμο και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα. Παρά την προσφυγή του ιδιώτη και στο ΣτΕ, ο δήμος είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει στις κατεδαφίσεις.

Εγκατάλειψη από το 1992

Ο χώρος είναι εγκαταλελειμμένος από το 1992, όπου γαλακτοβιομηχανία ΑΓΝΟ μεταγκαταστάθηκε στην περιοχή του Λαγκαδά. Εδώ και χρόνια αίτημα της τοπικής κοινωνίας είναι η αξιοποίηση και η μετατροπή του σε χώρο πρασίνου.

Όλα τα προηγούμενα χρόνια μέσα στα κτήρια έβρισκαν καταφύγιο αλλοδαποί και παραβατικοί, μετατρέποντας τον χώρο σε έναν απέραντο σκουπιδότοτο. Σοκάρουν οι εικόνες από το μπροστινό κτήριο, που είναι γεμάτο με σκουπίδια, ακαθαρσίες, τη στιγμή που μέσα εκεί διαβιούσαν άτομα.

ΑΓΝΟ: Το χρονολόγιο της αρχής και του τέλους στη Σταυρούπολη

Το 1955, το Υπουργείο Γεωργίας παραχωρεί έκταση περίπου 16 στρεμμάτων, στο Συνεταιρισμό Αγελαδοτρόφων Θεσσαλονίκης «Άγιο Μόδεστο», με σκοπό την παστερίωση και αποθήκευση γάλακτος.

Στη συνέχεια εκδίδεται τίτλος κυριότητας και μεταγράφεται η έκταση στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης, χωρίς να παρέχονται επιπλέον δικαιώματα στον Συνεταιρισμό.

Το 1972, ο χώρος χαρακτηρίζεται Κοινόχρηστος (ΦΕΚ 303/Δ/1972).

Το 1974, η Ένωση Αγροτικών Γαλακτοκομικών και Αγελαδοτροφικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης «ΑΓΝΟ» αγοράζει από τον «Άγιο Μόδεστο» την έκταση και δημιουργεί την πρώτη βιομηχανία γάλακτος.

Οι ανεγερθείσες εγκαταστάσεις, πολλές από τις οποίες είναι αυθαίρετες, χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της παραχώρησης και λειτουργούν μέχρι περίπου το 1992, όταν η «ΑΓΝΟ» μετεγκαθίσταται στον Λαγκαδά.

Και ενώ η παραχωρηθείσα έκταση και οι κτηριακές της εγκαταστάσεις, δεν χρησιμοποιούνται από το 1992 για το σκοπό που παραχωρήθηκαν, αντί να επιστρέψουν ως περιουσία στο Δημόσιο και από εκεί ως κοινόχρηστος χώρος στον τότε Δήμο Σταυρούπολης, σημερινή Δημοτική Ενότητα του Δήμου Παύλου Μελά, εισάγονται στο αποθεματικό του Συνεταιρισμού, υποθηκεύονται και τίθενται στην εκκαθάριση αυτού όταν η «ΑΓΝΟ» πτωχεύει!!! Ακολουθεί μεταβίβαση στην εκκαθαρίστρια «Αγροτική Τράπεζα», έπειτα σε ανώνυμη εταιρία της ίδιας και καταλήγει μετά από πώληση, σε ιδιώτες.

Τι συνέβη το 2002

Το 2002 εγκρίθηκε η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Σταυρούπολης και στο ΟΤ1106Π χωροθετήθηκαν ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, παρότι η χρήση του ΟΤ 1106Π από το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο του 1972 ήταν κοινόχρηστος χώρος – χώρος πρασίνου. Ως θεσμοθετημένος χώρος πρασίνου στο ΟΤ1106Π από το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο του 1972 έπρεπε να διατηρηθεί και όχι να προταθεί ως χώρος κεντρικών λειτουργιών πόλης (ακόμη και για τη ανάπτυξη εκεί διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου). Άλλως, θα έπρεπε να βρεθεί ισοζύγιο 12.586 τμ. και τούτο διότι όπως προβλέπεται από το άρθρο 29 του ν.2831/2000 (Α΄140), από το άρθρο 10 του ν. 3044/2002 (Α 197), την Εγκύκλιο 18/2003 του ΥΠΕΧΩΔΕ και τη νομολογία του ΣΤΕ αλλά και το άρθρο 24 του Συντάγματος δεν είναι δυνατό να επέρχεται μείωση της συνολικής επιφάνειας θεσμοθετημένων κοινόχρηστων χώρων και η υποβάθμιση των όρων διαβίωσης των κατοίκων μιας περιοχής.

Η χωρίς αιτιολόγηση εξαίρεση της εξεταζόμενης έκτασης πραγματοποιήθηκε από τους ελεύθερους χώρους – πράσινα κι όχι από άλλες χρήσεις ειδικού προορισμού ή οικοδομήσιμους χώρους.

Το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του δήμου Παύλου Μελά, αφού μελέτησε το ισχύον Γ.Π.Σ. Σταυρούπολης εντόπισε τις παραπάνω παραλήψεις και λάθη στην περιοχή της Πρόνοιας και ειδικά στο ΟΤ1106Π και υπέβαλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πρόταση σημειακής τροποποίησης του Γ.Π.Σ. του πρώην Δήμου Σταυρούπολης με τον καθορισμό σε όλη την έκταση του ΟΤ1106Π χρήσης αστικού πρασίνου του άρθρου 7 του Π.Δ. υπ’ αριθμ. 59/21-6-2018 ΦΕΚ114Α/29-6-2018.

Η πρόταση του Δήμου έχει πλέον θεσμοθετηθεί με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/70530/2367 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο χώρος όπου δραστηριοποιούνταν η γαλακτοβιομηχανία ΑΓΝΟ έχει χαρακτηριστεί και στο ΓΠΣ πλέον ως Χώρος Πρασίνου.

Εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας

Τον περασμένο Οκτώβριο εκδικάστηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η εισήγηση του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ στην προσφυγή που έκανε ο δήμος Παύλου Μελά για την αντισυνταγματικότητα του νόμου του 2020 βάση του οποίου το ΥΠΑΑΤ δεν δεχόταν να ανακαλέσει τον τίτλο παραχώρησης στους αγελαδοτρόφους.

Πλέον ο δήμος αναμένει την απόφαση του Συμβουλίου προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την παραχώρηση κι έτσι να αποκτήσει ο χώρος χρήσεις σχεδίου – κοινόχρηστου πρασίνου.