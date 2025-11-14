Η υπόθεση της καταγγελίας του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, για την παρακολούθησή του από την ΕΥΠ και την παγίδευση του κινητού του με το παράνομο λογισμικό Predator, οδηγήθηκε στο ΣτΕ.

Ο Θανάσης Κουκάκης προσέφυγε στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ζητώντας να πληροφορηθεί τους λόγους, για τους οποίους διατάχθηκε η άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών συνδιαλέξεών του για λόγους εθνικής ασφάλειας, ενώ παράλληλα είχαν υποκλαπεί οι συνομιλίες και τα στοιχεία του μέσω Predator.

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος ζητά να ακυρωθεί: η πράξη του προέδρου της ΑΔΑΕ, με την οποία πληροφορήθηκε ότι ο υπηρεσιακός φάκελος της άρσης απορρήτου των επικοινωνιών του ζητήθηκε μεν από την ΕΥΠ, αλλά δεν τέθηκε υπόψη της ΑΔΑΕ, και η άρνηση της ΕΥΠ να θέσει υπ’ όψιν της ΑΔΑΕ τον φάκελο αυτό.

Κατά την αίτηση ακύρωσης που υπογράφει ο Θανάσης Κουκάκης, υποστηρίζει ότι η ΑΔΑΕ παραβίασε τις συνταγματικές επιταγές και τη νομοθεσία, καθώς δεν διασφάλισε τη διαβίβαση των αιτηθέντων από την ΕΥΠ στοιχείων και εγγράφων, εξαντλώντας τις δυνατότητες εποπτείας της σε αυτήν, ενώ κατά παράβαση των ίδιων συνταγματικών και νομοθετικών διατάξεων αρνήθηκε η ΕΥΠ να συνεργαστεί με την ΑΔΑΕ προκειμένου να στείλει τον υπηρεσιακό φάκελο.

Η εισηγήτρια της υπόθεσης, σύμβουλος Επικρατείας κ. Μαρλένα Τριπολιτσιώτη, επικαλούμενη την επίσημη απάντηση της ΕΥΠ, ανέφερε ότι τρεις εισαγγελικές διατάξεις για την παρακολούθηση Κουκάκη «δεν ανευρέθηκαν στις σχετικές έρευνες που ακολούθησαν την ανάληψη της ηγεσίας της υπηρεσίας και δεν είναι κατά συνέπεια στη διάθεσή της».

Η πλευρά ΑΔΑΕ (et non ΑΑΔΕ) υποστήριξε ότι κακώς ο Θανάσης Κουκάκης απευθύνθηκε στην ΑΔΑΕ, καθώς αρμόδια να απαντήσει στο αίτημά του και να του παρέχει στοιχεία είναι η ΕΥΠ.

Η απόφαση

Η απόφαση αναμένεται τους επόμενους μήνες. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι η δίκη των υποκλοπών με κατηγορούμενους τέσσερις εκπροσώπους-διαχειριστές των εταιρειών εμπορίας Predator, Intellexa και Krikel.

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε πρώην στέλεχος της ΕΥΠ, η οποία κατήγγειλε τηλεφωνικές παρακολουθήσεις ακόμη και μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών που θεωρούνται από τις πλέον ασφαλείς.

Η μάρτυρας έχει καταγγείλει την απόπειρα παρακολούθησής της μέσω της εφαρμογής Signal την περίοδο 2019-2021.

Όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, επτά φορές έγινε προσπάθεια να παγιδευτεί το κινητό της τηλέφωνο με μηνύματα για να πατήσει συγκεκριμένο link και τελικώς της εστάλη μήνυμα στην εφαρμογή Signal.

Η πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ, που έχει εργαστεί στην Αντικατασκοπεία, μίλησε για επίμονη προσπάθεια μέχρι «να γίνει το ανθρώπινο λάθος κάποια στιγμή».

Όπως κατέθεσε η ίδια, ήταν στη λίστα των «ανεπιθύμητων» στην υπηρεσία της και γι’ αυτό είχε μετακινηθεί σε Τμήμα που δεν είχε αντικείμενο.

«Με συνοπτικές διαδικασίες-εξπρές μπήκα στο ψυγείο, προσέφυγα στη Δικαιοσύνη και δικαιώθηκα. Οι αποφάσεις όμως δεν εφαρμόστηκαν», είπε μεταξύ άλλων.

Αρχικώς, όπως εξήγησε η πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ, ήξερε περί νόμιμης επισύνδεσης του τηλεφώνου της.

«Στο παρελθόν, 2019-2020, είχα την πληροφορία ότι ήμουν σε νόμιμη επισύνδεση. Ο κ. Κοντολέων είχε ενημερωθεί γι’ αυτό. Το διάστημα που δέχθηκα επιθέσεις με μηνύματα από το Predator δεν είχα νόμιμη επισύνδεση.

Από την περίοδο της εκπαίδευσής μου είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά… Δεν πήγε όμως το μυαλό μου σε λογισμικό. Μετά έμαθα από την επιστολή της Αρχής ότι είμαι μεταξύ των θυμάτων και ότι είχα λάβει επτά μηνύματα. Τον Μάρτιο του ’21 ξεκίνησαν τα μηνύματα», υποστήριξε η μάρτυρας.

Η δίκη θα συνεχιστεί τη Δευτέρα.